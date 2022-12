Brașovenii din Schei au trimis edililor un cadou de Crăciun. Scrisoare deschisă: „Opriți construcțiile pe dealuri!“

Brașoveni care locuiesc în cartierul Șchei au adresat de Crăciun o scrisoare deschisă consilierilor locali care s-au abținut la votul regulamentului care interzice construirea pe dealurile orașului.

În a doua zi de Crăciun, un grup de brașoveni a trimis o scrisoare deschisă unui grup de consilieri locali. Semnatarii scrisorii sunt locuitori ai cartierului Șchei care au casele la baza dealurilor din cartier. Brașovenii se declară nemulțumiți de faptul că aleșii lor s-au abținut când a fost vorba să voteze un proiect de Hotărâre de Consiliu Local și au permis, astfel, să se construiască în continuare pe dealurile orașului.

„Suntem un grup de brașoveni îngrijorați de modul și rapiditatea cu care se distrug dealurile orașului prin construcția de ansambluri imobiliare cu sute de apartamente. Ne așteptam ca dumneavoastră, împreună cu ceilalți consilieri locali, aleși de brașoveni și reprezentanți ai lor, să sprijiniți orice inițiativă care limitează sau împiedică această distrugere. Dar, din păcate, ați ales să vă împotriviți adoptării Regulamentului privind construcțiile în pantă, favorizând astfel dezvoltatorii imobiliari care, majoritatea, NU sunt brașoveni. Ei vin, construiesc, își iau banii și pleacă”, s-au prezentat cei care au semnat această scrisoare deschisă.

Cei 14 brașoveni semnatari ai scrisorii au explicat și de ce sunt deranjați de construcțiile de pe dealurile Brașovului.

„Dumneavoastră v-ați poziționat împotriva Regulamentului pentru că – cităm din dezbatere – „limitează dreptul de proprietate și discriminează”. Nu suntem juriști dar bunul simț ne spune că toate regulile de urbanism „limitează”, iar dreptul comunității ar trebui să prevaleze dreptului individual. Blocurile cu sute de apartamente ridicate pe dealuri aduc prejudicii majore nouă, locuitorilor din vale. An de an suntem victime ale torenților de apă și aluviuni, ale traficului supraaglomerat și ale poluării. Încărcarea cu construcții a dealurilor a dus la scăderea semnificativă a calității vieții noastre, a celor care locuim în aceste zone. Vă invităm să reflectați asupra acestor lucruri și să cântăriți dacă nu cumva noi, cetățenii orașului, suntem cei discriminați, expuși permanent unui risc tot mai mare”, au solicitat locuitorii din zonele situate sub dealurile Brașovului.

Locuitorii nemulțumiți spun că argumentele aduse de consilierii locali pentru votul lor nu sunt viabile.

„Dumneavoastră, consilierii care v-ați împotrivit (prin abținere) Proiectului regulamentului, ați adus în discuție și chestiunea „legalității” documentului. Dar orice cetățean știe că, în Consiliul Local, consilierii votează doar asupra OPORTUNITĂȚII! Controlul de legalitate îl face Secretarul Primăriei, iar Proiectul de regulament are avizul de legalitate. Așadar, prin vot, dumneavoastră trebuie să răspundeți următoarelor întrebări: „Este oportun acest regulament? Este folositor cetățenilor? Va contribui la o dezvoltare urbanistică sănătoasă și armonioasă a orașului? Efectele sale vor fi în măsură să ridice calitatea vieții oamenilor?”. Vă rugăm să reflectați asupra acestor întrebări și să răspundeți prin vot, la următoarea ședință de Consiliu Local când Proiectul va fi repus pe ordinea de zi”, se mai precizează în această scrisoare deschisă.

Semnatarii le reamintesc consilierilor locali că ei reprezintă interesele tuturor cetățenilor Brașovului, nu doar al unora și, pentru majoritatea brașovenilor, dealurile sunt loc de promenadă, sursă de aer curat, sunt o moștenire prețioasă cu care se mândresc și pentru care acum luptă să o păstreze intactă.