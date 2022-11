Consilieri locali din Făgăraș, ajunși la Urgență. Primarul spune că doar și-au luat tensiunea

Patru consilieri locali din Făgăraș, Brașov, au ajuns la Urgențe, agresați de oamenii primarului. Edilul-șef spune că nimeni nu a fost bătut, iar aleșii doar și-au verificat tensiunea la spital.

Patru consilieri locali (1 PNL, 2 PSD, 1 Forumul Democrat al Germanilor) dintre cei 17 aleși local din municipiul Făgăraș, Brașov, susțin că au fost agresați de oamenii primarului Gheorghe Sucaciu (fost independent, acum PSD, aflat la al doilea mandat la Făgăraș; anterior a fost primar PDL/PNL al comunei Drăguș timp de două mandate), pentru că au votat împotriva adoptării ordinii de zi a ședinței de Consiliu Local din 1 noiembrie a.c..

Aleșii locali au părăsit sala imediat după ce au constatat că ordinea de zi nu este adoptată, însă mai mulți oameni din sală le-au cerut să rămână.

„Am supus plenului – pentru că eu am fost și președinte de ședință – ordinea de zi și ea nu a fost votată, motiv pentru care 10 consilieri ne-am ridicat să plecăm, moment în care apropiați ai primarului au agresat consilierii. S-au pus în fața lor, au răcnit la ei, i-au luat, i-au zdruncinat, i-au izbit de pereți. Am ieșit afară, am sunat la 112 de două ori – eu și un coleg – a venit Poliția, am fost la Poliție și am dat declarații, de acolo am plecat la spital, unde am fost evaluați”, a povestit Lucian Cupu, consilier local PNL Făgăraș.

Consilierul liberal spune că, împreună cu un alt ales local, a plecat mai repede. Alți doi consilieri au rămas până târziu, pentru monitorizare, din spusele lui Lucian Cupu, iar unul din ei i-a spus a doua zi, dimineața, că nu se simte bine și se întoarce la Urgență.

Întreaga ședință a fost filmată, iar unul din cei prezenți în sală a surprins momentul în care consilierii coborau scările și se îndreptau spre ieșire. În imaginile filmate de amator nu apare vreo agresiune fizică și nici camera care a filmat întreaga ședință nu a surprins vreun asemenea moment.

„S-a-ntrerupt ședința, s-a terminat, de fapt, ședința și consilierii au părăsit sala. Oamenii, cetățenii care asistau la ședință i-au întrebat de ce părăsesc sala, de ce nu discută proiectele în fața cetățenilor, iar consilierii au început să se victimizeze, că au fost apostrofați și au sunat la Poliție”, a declarat Gheorghe Sucaciu, primarul din Făgăraș.

Edilul-șef spune că nu a existat vreo agresiune fizică asupra consilierilor. Gheorghe Sucaciu a declarat că nu își permite să glumească pe un asemenea subiect, dar s-a interesat la spital și consilierii locali au avut o singură problemă: tensiunea ridicată.

Primarul din Făgăraș spune că majoritatea formată din PNL și USR (într-un consiliu format din 6 partide - PSD, PNL, USR, Partida Romilor, Pro România, plus independenți) blochează sistematic proiectele propuse de cetățeni, astfel că a decis ca, în locurile în care ar trebui realizate investițiile, să monteze pancarte cu fotografiile aleșilor locali care au blocat proiectele.

La fel ca la Brașov, locuitorii din Făgăraș au propus mai multe proiecte pentru oraș. Cele mai votate ar fi trebuit să primească finanțare de la Primărie, în urma votului Consiliului Local. Aleșii au găsit de fiecare dată pretexte pentru a nu finanța proiectele, motiv pentru care primarul din Făgăraș a dispus montarea unor pancarte în oraș, pe care apar consilierii locali care au blocat proiectele.

Cele două proiecte pentru care consilierii locali din Făgăraş nu găsesc rezolvare, sunt refacerea fântânii arteziene din faţa Casei de Cultură a oraşului şi a fostei terase Litoral, de lângă Cetatea Făgăraş, iar pentru fiecare proiect făcut din bugetare participativă, suma maximă nu trebuie să depăşească 71.550 de lei.