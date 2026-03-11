La Indian Wells, italianul Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) a câștigat marți noapte bătălia cu brazilianul Joao Fonseca (19 ani, 35 ATP), scor 7-6 (6), 7-6 (4). Fostul lider mondial din teenis s-a certat cu doi fani.

Sportivul născut în Tirolul de Sud l-a învins pe tânărul brazilian, considerat de mulți moștenitorul său, în două tie-break-uri. În sferturile de finală, îl va înfrunta pe un alt jucător de mare viitor, americanul Learner Tien (20 de ani, 27 ATP).

În tie-break-ul primului set, Jannik s-a certat cu doi spectatori care vorbeau în timpul schimbului de puncte. Comentatorii au notat că ieșirea nervoasă este un aspect total neobișnuit pentru Sinner.

Italianul nu a fost singurul care a avut probleme cu publicul. Jucătoarea rusă de tenis Mirra Andreeva, deținătoarea titlului, a fost învinsă ce Katerina Siniakova cu 4-6, 7-6 (7/5), 6-3, luni, în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari.

Cehoaica Siniakova (29 ani), aflată pe locul 44 în lume, a obținut victoria după aproape trei ore de joc (2h și 48 min). Rusoaica, numărul 8 mondial, a reuşit 6 aşi, dar a comis şi 10 duble greşeli.

Mira a avut și o ieșire nervoasă în acest meci. Ea și-a aruncat racheta după pierderea tie-break-ului din setul doi, apoi a lovit-o de mai multe ori, primind o sancțiune pentru comportament nesportiv.

De asemenea, după punctul de meci, jucătoarea rusoaică a aruncat din nou racheta și, după strângerea mâinilor la fileu, a părăsit terenul gesticulând și strigând către publicul american: „Fuck you all (Duceți-vă dracului)".

„Nu sunt deloc mândră de modul în care am gestionat situația. Nu sunt mândră de cum am reacționat la final. Acestea sunt lucrurile la care trebuie să lucrez cât mai curând. Nu știu când, dar ori de câte ori voi avea ocazia", a declarat Andreeva la conferința de presă de după joc, conform The Athletic.

În acest timp, Gabriela Ruse (28 de ani, 74 WTA) a jucat la challengerul de la Austin, unde marți seară a pierdut la Paula Badosa (28 de ani, 106 WTA). Sportiva din Spania s-a impus cu 2-6, 6-2, 7-5.