Aterizare de coșmar: femeie salvată după ce a rămas blocată cu parapanta într-un copac în Brașov

Salvamontiştii din Braşov au intervenit, vineri, după ce o femeie a rămas agăţată cu parapanta într-un copac, la o înălţime de 10 metri.

„O parapantistă a rămas agățată cu aripa în crengile unui copac, la peste 10 metri înălțime, în zona Crucurului Mare. După ce a fost localizată conform coordonatelor GPS primite, a fost coborâtă în siguranță din copac, cu ajutorul materialelor de alpinism”, a transmis Salvamont Brașov.

Potrivit salvamontiștilor, femeia nu a suferit niciun traumatism, drept pentru care a fost doar transportată în staţiune.

→ Imaginea 1/5: FOTO Salvamont Brasov - Poiana Brasov

O a doua intervenție a avut loc după ce o turistă a suferit un atac de panică în Masivul Postăvaru.

„Şi în acest caz, persoana a fost coborâtă în siguranţă în staţiune”, au precizat salvamontiştii.

Ei se așteaptă ca numărul intervențiilor să crească pe durata weekend-ului, din cauza numărului mai mare de turişti.