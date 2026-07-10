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Aterizare de coșmar: femeie salvată după ce a rămas blocată cu parapanta într-un copac în Brașov

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Salvamontiştii din Braşov au intervenit, vineri, după ce o femeie a rămas agăţată cu parapanta într-un copac, la o înălţime de 10 metri.

parapanta copac
Femeia a rămas blocată într-un copac FOTO Salvamont Brasov - Poiana Brasov

„O parapantistă a rămas agățată cu aripa în crengile unui copac, la peste 10 metri înălțime, în zona Crucurului Mare. După ce a fost localizată conform coordonatelor GPS primite, a fost coborâtă în siguranță din copac, cu ajutorul materialelor de alpinism”, a transmis Salvamont Brașov.

Potrivit salvamontiștilor, femeia nu a suferit niciun traumatism, drept pentru care a fost doar transportată în staţiune.

FOTO Salvamont Brasov - Poiana Brasov
Imaginea 1/5: FOTO Salvamont Brasov - Poiana Brasov
FOTO Salvamont Brasov - Poiana Brasov
FOTO Salvamont Brasov - Poiana Brasov
FOTO Salvamont Brasov - Poiana Brasov
FOTO Salvamont Brasov - Poiana Brasov
FOTO Salvamont Brasov - Poiana Brasov

O a doua intervenție a avut loc după ce o turistă a suferit un atac de panică în Masivul Postăvaru.

„Şi în acest caz, persoana a fost coborâtă în siguranţă în staţiune”, au precizat salvamontiştii.

Ei se așteaptă ca numărul intervențiilor să crească pe durata weekend-ului, din cauza numărului mai mare de turişti.

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