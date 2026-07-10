Aterizare de coșmar: femeie salvată după ce a rămas blocată cu parapanta într-un copac în Brașov

Aterizare de coșmar: femeie salvată după ce a rămas blocată cu parapanta într-un copac în Brașov0
Salvamontiştii din Braşov au intervenit, vineri, după ce o femeie a rămas agăţată cu parapanta într-un copac, la o înălţime de 10 metri.
„O parapantistă a rămas agățată cu aripa în crengile unui copac, la peste 10 metri înălțime, în zona Crucurului Mare. După ce a fost localizată conform coordonatelor GPS primite, a fost coborâtă în siguranță din copac, cu ajutorul materialelor de alpinism”, a transmis Salvamont Brașov.
Potrivit salvamontiștilor, femeia nu a suferit niciun traumatism, drept pentru care a fost doar transportată în staţiune.
O a doua intervenție a avut loc după ce o turistă a suferit un atac de panică în Masivul Postăvaru.
„Şi în acest caz, persoana a fost coborâtă în siguranţă în staţiune”, au precizat salvamontiştii.
Ei se așteaptă ca numărul intervențiilor să crească pe durata weekend-ului, din cauza numărului mai mare de turişti.