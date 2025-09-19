Video Un turist francez a căzut în zona Valea Căldărilor din Bucegi. Salvamontiștii l-au recuperat după o operațiune de șapte ore

Un turist francez în vârstă de 24 de ani a suferit numeroase traumatisme după ce a căzut în zona Văii Căldărilor din Munții Bucegi, în noaptea de joi spre vineri. Bărbatul a fost recuperat de salvamontiști după o operațiune care a durat șapte ore.

Victima făcea parte dintr-un grup de trei turiști francez care s-a rătăcit, pierzând traseul marcat, a precizat Salvamont Prahova pe pagina sa de Facebook.

„Misiunea s-a încheiat la ora 6”

Echipa de prim răspuns a plecat spre victimă de la Baza Salvamont Baba Mare, iar echipa de sprijin a plecat din Bușteni.

„Misiunea s-a încheiat la ora 6.00, după șapte ore de la primirea apelului de urgență, prin predarea victimei la ambulanța SAJ. Aceasta prezenta traumatism cranian, fractură maleola, entorsă genunchi, luxație articulara membru superior. Au participat 8 salvatori montani”, a transmis vineri dimineața. Salvamont Prahova.

Amintim că, în iulie, o femeie a fost prinsă sub doi bolovani, pe Valea Pietrele din Munţii Bucegi. Salvatorii montani din Brașov au imobilizat victima și a realizat extragerea acesteia în siguranță.