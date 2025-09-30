Un accident rutier între două camioane și o mașină a avut loc pe DN 56 A, la ieșirea din localitatea Izmișa din Mehedinți. În urma incidentului, trei persoane au fost rănite, dintre care două sunt din Bulgaria.

Sursă video: Imagini amator

„Astăzi, 30 septembrie, ora 17.00, pe DN 56 A, la ieşire din localitatea Izimşa, s-a produs un accident rutier, în care sunt implicate două autotrenuri şi un autoturism. În urma evenimentului rutier a izbucnit un incendiu care s-a propagat la toate cele trei vehicule”, anunţă, marţi, IPJ Mehedinţi.

Poliţiştii efectuează cercetări la faţa locului pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

În eveniment au fost rănite trei persoane, între care doi cetăţeni din Bulgaria. Aceştia au răni la mâini şi picioare, dar au refuzat transportul la spital.

Traficul rutier este întrerupt pe ambele sensuri pentru a permite intervenţia echipajelor specializate, fiind deviat pe DN 56C.