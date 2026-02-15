Un șofer beat a izbit un autoturism și l-a proiectat într-o mașină de poliție

Un șofer de 34 de ani din Brăila a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior plasat sub control judiciar pentru două luni, după ce a provocat un accident rutier în timp ce conducea în stare avansată de ebrietate.

Incidentul, petrecut pe 13 februarie, în jurul orei 18:40, s-a soldat cu un carambol în care a fost implicată și o autospecială de poliție, relatează Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani

Potrivit anchetatorilor, bărbatul a lovit din spate un autoturism aflat în trafic, iar acesta a fost proiectat în mașina de poliție care circula în față. Din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat, semn că șoferul abia se putea orienta în trafic.

La spital, analizele au confirmat o alcoolemie uriașă: 2,95 g/l alcool pur în sânge.

Permisul i-a fost suspendat pe loc, iar bărbatul este acum cercetat penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, infracțiune care îi poate aduce o pedeapsă cu închisoarea.

Amintim că, în toamna anului trecut, o educatoare în vârstă de 34 de ani, care predă la o școală din localitatea Drăguțești, județul Gorj, a fost depistată conducând în stare de evrietate. Șoferița avea o concentrație alcoolică de 1,40 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

În 2024, un bărbat care a condus un autoturism în Baia Mare, având o alcoolemie de 4.98 g/l alcool pur în sânge, a pierdut controlul maşinii şi a intrat într-un copac. Conducătorul auto a fost arestat.