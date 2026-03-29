Duminică, 29 Martie 2026
Adevărul
Scene de groază la Brăila. Dealer de droguri, mutilat cu săbii și cuțite de clienţii nemulţumiţi. „I-au tăiat degetele de la mâna stângă”

Un tânăr brăilean, despre care presa locală scrie că ar fi dealer de droguri, a fost victima unui atac brutal şi a ajuns la spital în stare gravă şi mutilat, în urma unei tranzacții cu stupefiante.

Poliţia a reţinut doi suspecţi. FOTO: webp
Poliţia a reţinut doi suspecţi. FOTO: webp

Scene de o violență extremă au avut loc în seara zilei de 23 martie, pe strada Chișinău din cartierul Radu Negru, din Brăila, unde un tânăr de 32 de ani, despre care presa locală scrie că este traficant de droguri, a fost atacat cu săbii și cuțite de mai mulți indivizi nemulțumiți de o tranzacție recentă.

Potrivit procurorilor, incidentul a avut loc după ce agresorii au considerat că au plătit 900 de lei pentru droguri de proastă calitate și au decis să se răzbune în modul cel mai violent posibil. Astfel, bărbatul a fost atacat cu bestialitate şi mutilat, suferind răni grave la cap, abdomen și coapse, dar şi la o mână, la care i-au fost tăiate tendoanele de la degete. În urma agresiunii, tânărul a fost transportat de urgență la spitalul „Bagdasar Arseni” din București, unde a fost internat în stare gravă.

 „I-au tăiat degetele de la mâna stângă. El se cunoștea cu ăia. S-au luat de la droguri, de la bani. I-au dat cu săbiile și au fugit. Era plin de sânge”, citează presa locală un martor.

Conform anchetatorilor, atacul a fost comis de trei indivizi, iar după mai multe percheziții efectuate în dimineața zilei de 28 martie, doi dintre agresori au fost reținuți. Aceștia au antecedente penale, inclusiv în zona traficului de droguri. La percheziții, au fost găsite droguri și arme albe. Al treilea suspect, identificat ca Nistor Alexandru-Valerică, este căutat în continuare, fiind emis un mandat de arestare în lipsă.

Tribunalul Brăila a emis măsura arestării preventive pentru 30 de zile a celor doi agresori prinși, începând cu data de 29 martie 2026, și a dispus emiterea mandatului de arestare pentru cel de-al treilea inculpat. Cheltuielile judiciare, în cuantum de 200 de lei, rămân în sarcina statului, iar decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore.

 „Admite ca fondată propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila. În baza art art 202 al 1, al 3, al 4 lit e Cod procedură penală, art 223 al 2 Cod procedură penală, art 226 Cod procedură penală dispune arestarea preventivă a inculpaţilor Pârvu Chiriţă Daniel şi Vrăjitoru Adrian pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 29.03.2026, până la data de 27.04.2026, inclusiv. În baza art 202 al 1, al 3 Cod procedură penală, art 223 al 2 Cod procedură penală, art 225 alin 4 Cod procedură penală, art 226 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă în lipsă a inculpatului Nistor Alexandru-Valerică, pe o perioadă de 30 de zile, de la data prinderii şi încarcerării acestuia. Dispune emiterea mandatului de arestare preventivă pentru inculpaţi. În baza art 275 al 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în cuantum de 200 lei rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare . Pronunţată în şedinţa Camerei de Consiliu azi, 29.03.2026“ Document: Încheiere de dezînvestire  281/2026  29.03.2026”, se arată pe site-ul Tribunalului Brăila.

