Profesorii, nemulțumiți de neplata sumelor restante și valoarea voucherelor de vacanță. „Ajung de benzină?”

Valoarea voucherelor de vacanță și recuperarea sumelor câștigate în instanță a căror plată a fost eșalonată pe cinci ani au creat nemulțumire în rândul profesorilor. Foarte mulți spun că vor refuza tichetele, considerând derizorie suma oferită în 2025.

La aproape doi ani de la greva din învățământul preuniversitar care ar fi trebuit să schimbe lucrurile în ceea ce privește retribuția, profesorii au din nou motive de nemulțumire. Nu au primit înainte de Paște, așa cum s-a întâmplat în anii precedenți, tranșa din banii câștigați în instanță, iar cuantumul voucherelor de vacanță s-a micșorat, pentru 2025, de la 1.600 lei la 800 (din care, în urma plății impozitului, rămân de fapt 640 și pot beneficia de ei doar dacă sunt dispuși să pună la rândul lor cel puțin 800 lei pentru a-i cheltui în vacanță în România).

Pe grupurile de socializare, majoritatea profesorilor care și-au exprimat opinia au anunțat că vor refuza să solicite cei 800 lei și pun în discuție dacă nu cumva problema devine și una a operatorilor din industria ospitalității, care se bazează mult pe aceste tichete. Cât despre recuperarea sumelor pe care statul ar trebui să le plătească, profesorii se așteaptă să primească explicații de tipul „nu sunt bani”.

„Din păcate anul acesta această convenție nu a mai fost respectată”

Profesorii au de primit sume considerabile în contul datoriei pe care statul o are față de aceștia ca urmare a neaplicării corecte a reglementărilor privind salarizarea anterior anului 2022. S-a ajuns la aceste sume pentru că fie profesorii nu au primit salariile mărite așa cum prevedea legea-cadru a salarizării sistemului public (L 153/2017), fie unele sporuri, indemnizații sau majorări nu au fost calculare corect sau au fost amânate, ceea ce i-a determinat pe dascăli să acționeze statul în instanță. Pentru că se câștigau procese pe bandă rulantă, guvernul a decis să emită reglementări unitare, recunoscând datoria față de profesori și eșalonând plata drepturilor care li se cuveneau acestora pe o perioadă de cinci ani, începând din 2022. În primul an dascălilor li s-a dat 5% din suma totală restantă, în 2023 li s-a achitat 10%, în 2024 – 25%, în acest an ar fi avut de primit tot 25%, pentru ca în 2026, în ultimul an de plată, să primească 35% din totalul de recuperat de la stat.

În fiecare an această tranșă anuală le era plătită dascălilor până la sărbătorile de Paște, chiar dacă, e drept, OUG 48/2022 prevede plata tranșei unice anuale până la 30 iunie. În acest an plata tranșei nu s-a mai făcut înainte de Paște, ceea ce i-a alertat pe profesori, care au început să se întrebe, pe grupurile de socializare, ce se întâmplă și dacă vor mai veni acești bani.

„Trebuia 25% - a patra tranșă din ratele pe care ni le-au făcut ordinarii! Noi toți plătim întreg și rate și amenzi și facturi și naiba-n paișpe și ei ce au să ne dea ne dau cu firimitura! Și aia este înghețată, amânată, anulată!”, au semnalat dascălii. „S-au dus cu trenulețul... tuc-tuc, tuc-tuc...”, au început să curgă comentariile. „Nici după 10 ani nu îi vom primi. Se pare că doar la profesori s-a aplicat ordonanța. Celelalte categorii de bugetari au primit drepturile cuvenite după doar o lună de la aplicarea prevederilor ordonanței pentru că au reprezentanți care să lupte pentru drepturile lor”, a continuat discuția pe un grup de socializare dedicat cadrelor didactice.

Secretarul general al Federației Sindicatelor din Educației „Spiru Haret”, prof. Ionel Barbu, a precizat pentru „Adevărul ” că „regula până acum a fost ca aceste plăți să se realizeze în luna dinaintea lunii în care este Paștele”. „Din păcate anul acesta această convenție nu a mai fost respectată. Noi am așteptat nu luna dinaintea lunii în care a fost și Paștele Ortodox și Paștele Catolic, ci chiar în luna cu Paștele. Pentru că fiind pe 20, salariile fiind plătite în învățământ pe 14, era timp suficient. Din răspunsurile pe care noi le-am primit din partea celor din Ministerul Educației și Cercetării, a fost vorba de o solicitare a Ministerului de Finanțe pentru a finaliza trimestrializarea fiscală. (...) Sigur, fondurile am înțeles că sunt prinse pentru primul semestru fiscal, deci asta înseamnă că această tranșă ar urma să fie achitată cel târziu în luna iunie. Deci, așteptăm. Banii oricum nu sunt pierduți”, a declarat Barbu.

De aceste diferențe beneficiază cea mai mare parte a personalului din învățământ, fiind vorba atât de profesori, cât și de personal didactic auxiliar și personal nedidactic, tranșa anuală ridicându-se și putând chiar să depășească (în funcție de componentele din salariu de recuperat, calculate pentru fiecare situație în parte) nivelul unui salariu lunar net.

Voucherele de vacanță, un beneficiu de care mulți se vor lipsi în condițiile date

Acordarea tichetelor de vacanță este de asemenea intens comentată în mediul online, dar nu numai, liderul sindical Ionel Barbu afirmând că se așteaptă ca mulți dintre colegii profesori să renunțe la acest beneficiu. De ce? Pentru că suma în acest an este de doar 640 lei net, din cei 800 lei brut acordați de stat. Pentru a beneficia de cei 640 lei, angajații beneficiari trebuie să ceară acești bani și, mai mult, să adauge la rândul lor alți 800 lei pentru plata unor servicii în vacanță. Mulți consideră suma și faptul că li se cere un aport personal drept o bătaie de joc.

„Stăm acasă și facem mai bine planificarea pe următorul an școlar. Ne organizăm! Măcar hotelierii n-au treabă cu noi, stau acasă și ei, se odihnesc”, este unul dintre comentarii.

„Să și le bage în dos, eu nu le mai vreau. Poate ca asta și urmăresc, să ne determine să le refuzam. Bătaie de joc din partea politrucilor și a guvernului actual” – este o altă opinie.

„Observ că sindicatele din învățământ nu au făcut NIMIC pentru a evita această jignire a <categoriei sociale> care nu a beneficiat de măriri salariale sau sporuri mărite după ordonanța Ciolacu-trenuleț așa cum au beneficiat bugetarii din administrația publică. În fapt, ne merităm această nedreptate socială - nu avem nici unitate nici organizații sindicale puternice”, au ajuns profesorii și la problema reprezentării în fața angajatorului.

„Și eu refuz! Este bătaie de joc! Îmi dă 800 lei, apoi îmi ia 200 lei impozit, apoi trebuie să mai scot din buzunar 800 lei... Nu! Nu este normal! REFUZ categoric voucherul! Cred că toți profesorii ar trebui sa boicoteze astfel de umiliri financiare”, a comentat un alt cadru didactic.

„Puțin mai mult decât nimic. Ajung de benzina?!”, au venit și comentariile mai relaxate.

„V-am ruga frumos să nu vă mai bateți joc de noi! Bătaie de joc, unde să merg cu 800 de lei, la primul magazin alimentar? Să mai pun 800 de lei, să vă aduc factură de 1.600 de lei. Nici nu sunt 800 de lei, după impozitare. Ar trebui să fim uniți și să refuzăm această <pomană>. Oricum nu am auzit pe nimeni să accepte așa ceva”, este o altă opinie din sutele de comentarii exprimate.

Alți profesori au pus și problema serviciilor oferite, considerând că refuzul bugetarilor de a accepta aceste sume foarte mici pentru care trebuie să adauge la rândul lor bani, condiția de a fi cheltuiți în țară rămânând, va aduce probleme mari celor din industria ospitalității.

„Oricum, hotelurile și pensiunile care acceptă plata cu cardul de vacanță au prețuri de 5 stele și condiții de 3”, au comentat potențialii beneficiari ai voucherelor. „În condițiile astea nu mai merge nici naiba pe litoral sau la munte. Păcat, era ceva ce stimula economia și chiar mulți bugetari alegeau România, chit că pe lângă 1.600 de lei mai cheltuiau cam tot atât”, a atras atenția un alt comentator.

„Sunt convins că vor fi și colegi care vor renunța”, a declarat secretarul-general al FSE „Spiru Haret”, Ionel Barbu. Acesta a precizând că cifre clare cu privire la numărul celor care vor opta pentru a primi aceste vouchere va fi disponibil după aprobarea normelor și după ce angajații care îndeplinesc condițiile vor depune cererile, dacă sunt de acord să-și facă vacanța în România și să contribuie la rândul lor cu 800 lei pentru a-i primi pe cei 800 (impozabili) din partea statului.