Eleve izbite de o mașină, pe o trecere de pietoni din Dorohoi. Accidentul, surprins de camere

Două eleve, în vârstă de 12, respectiv 13 ani, au fost lovite de o mașină, în timp ce traversau strada pe o trecere de pietoni din municipiul Dorohoi, județul Botoșani.

Accidentul a avut loc luni, 29 septembrie 2025, pe Bulevardul Victoriei, scrie Monitorul de Botoșani.

Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere.

Cum s-a întâmplat accidentul

Un șofer de 48 de ani nu a mai reușit să oprească la timp mașina pe care o conducea și a izbit două dintre cele trei eleve care traversau regulamentar strada, pe trecerea de pietoni.

Copilele au fost preluate în stare de șoc și transportate de urgență la spital.

Una dintre eleve s-a ales cu un traumatism la genunchi, iar cealaltă, cu politraumatism, traumatism cranio-facial, plagă contuză facială și traumatism la șold.

După ce au primit îngrijiri la Spitalul Municipal Dorohoi, victimele au fost transferate la Spitalul Județean Botoșani, pentru investigații suplimentare, potrivit sursei citate.

„Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, însă oamenii legii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă”, a precizat inspector principal Delia Nenișcu, purtător de cuvânt al IPJ Botoșani.

Amintim că, în luna august a acestui an, doi copii, de 7 și 11 anim au fost loviți în plin de un autoturism, chiar pe trecerea de pietoni, la doar câțiva metri de casă. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

În luna iulie, un șofer din Craiova a accidentat o femeie de 67 ani, pe o stradă din Craiova. A doua zi, același șofer a fost implicat, în aceeași zonă din municipiu, într-un alt accident în care tot un pieton, un tânăr de 27 ani, a fost rănit.