Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
DIICOT a pierdut bijuterii de peste 250.000 de euro confiscate de la o femeie, care cere compensarea datoriilor pe care le avea la stat

Bijuterii de un sfert de milion de euro, ridicate de DIICOT de la Galați în urma unei percheziții făcute în 2008, au dispărut fără urmă.

Bijuterii din aur FOTO: Shutterstock

Femeia care le-a deținut spune că i-ar fi fost falsificată semnătura și nu știe cine a primit ceasurile, colierele și inelele din aur cu pietre prețioase confiscate.

Aceasta a descoperit în 2021, când a încercat să recupereze bijuteriile, că există un document din 2009 pe care semnătura ei ar fi fost falsificată. A depus o plângere penală, iar procurorul de caz a cerut o expertiză care a confirmat că semnătura nu este cea autentică.

Mai mult nu a putut face pentru că a intervenit prescripția, după cinci ani.

Femeia spune că era vorba despre aproximativ un kilogram de aur, ceasuri și bijuterii care au aparținut întregii familii și care au fost ridicate în timpul perchezițiilor din 2008.

”Toate bijuteriile mele, toate bijuteriile părinților mei și ale fiului meu minor. Plus tot ce au considerat ei, documente. Erau lucruri de firmă, lucruri cu pietre prețioase, cu safire, cu rubine, cu diamante”, a spus, pentru Știrile Pro TV Nicoleta Arfire, proprietara bijuteriilor:  

Între timp, ea a fost condamnată la doi ani și patru luni de închisoare, și-a ispășit pedeapsa și s-a stabilit în Spania. Femeia a explicat că are sechestru pus de ANAF pe două apartamente din Galați și ar fi vrut, cu banii pe care i-ar fi obținut pe bijuterii, să își achite datoriile la stat.

Acum și-a angajat un avocat, a deschis un proces civil și incearcă să dea de urma bijuteriilor.

