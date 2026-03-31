Cum a ajuns o elevă să cadă din autocarul aflat în mers. Care este starea fetei de 15 ani

O elevă de 15 ani din județul Bistrița-Năsăud a căzut dintr-un autocar aflat în mers, după ce a apăsat din greșeală un buton de urgență și s-a deschis una dintre uși.

Din primele cercetări, a reieşit faptul că fata ar fi căzut prin uşa de evacuare în caz de urgenţă, într-o curbă, după ce ar fi activat din greșeală butonul.

Totul s-a petrecut pe Drumul Național 15A, între Sărățel și Herina. Imediat, șoferul în vârstă de 44 de ani a oprit autocarul și a sunat după ajutor. Eleva a fost transportată de urgență la spital, unde i s-au făcut mai multe investigații. Potrivit medicilor este conștientă, în stare stabilă.

„La Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița a fost adusă astăzi o minoră în vârstă de 15 ani prezentând policontuzii în zona toracelui și abdomenului, în urma căderii dintr-un autocar aflat în mers. Tânăra este în stare stabilă, conștientă, cooperantă și se află în curs de investigații la UPU Pediatrie”, explică Camelia Strungari, purtător de cuvânt SCJU Bistrița, citată de bistrițeanul.ro.

Doar o minune a făcut ca fata să nu păţească nimic grav.

Directorul școlii a transmis că grupul de elevi, însoțit de două profesoare, se îndrepta spre Brașov.