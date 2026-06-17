Cel mai înalt pod pietonal suspendat din Europa se va construi într-o comună din România. Se vrea reper pe harta turismului

Comuna Parva din județul Bistrița-Năsăud se pregătește să intre în atenția întregii Europe printr-un proiect ambițios care promite să transforme radical zona.

Primarul localității Parva, din Bistrița-Năsăud, Ioan Strugari, a anunțat oficial semnarea contractului pentru un proiect de infrastructură unic: construcția celui mai înalt pod suspendat din Europa.

Investiția se ridică la circa 23,8 milioane de lei (fără TVA) și vizează punerea în valoare a peisajului montan din Parcul Național Munții Rodnei.

Proiectul prevede și reabilitarea străzii Dealul Tisei, fiind vorba de un pod suspendat de 620 de metri peste valea Rebrei.

”Îmi doresc să construim o destinație sănătoasă, culturală și creativă, deschisă ideilor pe care să le transformăm împreună în realitate. Nu ne oprim aici și sper ca toți parvenii să creadă în acest proiect și să își dorească să facă parte din această echipă, contribuind la construirea propriului viitor”, spune pe Facebook primarul Ioan Strugari, din Parva.

Edilul a subliniat că izolarea și lipsa de dezvoltare condamnă satele la o „dispariție lentă”, motiv pentru care acest proiect este gândit ca un motor economic pentru întreaga vale.

Prin această investiție, Parva promite să devină un punct de reper pe harta turismului de aventură din România și din Europa, îmbinând peisajele sălbatice ale Munților Rodnei cu ingineria modernă.