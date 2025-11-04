Bistrița se pregătește să intre în atmosfera sărbătorilor de iarnă cu o investiție record în iluminatul festiv

În ciuda crizei bugetare, oraşul Bistrița se pregătește să intre în atmosfera sărbătorilor de iarnă cu o investiție record în iluminatul festiv, primăria alocând peste un milion de lei pentru decorurile luminoase din acest an.

Municipiul Bistrița va plăti peste un milion de lei pentru iluminatul festiv de iarnă din 2025, cea mai mare sumă alocată vreodată de administrația locală pentru decorațiunile de Crăciun.

Potrivit datelor publice, Direcția de Infrastructură și Servicii din cadrul Primăriei Bistrița a semnat, la sfârșitul lunii octombrie, două contracte cu firma Ilnic Electric SRL din județul Maramureș.

Primul contract, în valoare de 767.700 de lei, se referă la montarea elementelor de iluminat festiv, realizarea branșamentelor la sursele de alimentare, efectuarea conexiunilor între componente, verificarea și punerea în funcțiune a instalației, precum și împodobirea unor trunchiuri de copaci cu șiruri și figurine luminoase.

Al doilea contract, în valoare de 269.900 de lei, prevede închirierea unor elemente ornamentale precum arcade, fântână arteziană luminoasă, reni, brazi, candelabre, clopoței, lumânări, cutii de cadouri, îngerași și alte figurine specifice sezonului.

Lucrările de montare a instalațiilor au început deja în zona centrală a municipiului, iar autoritățile promit o atmosferă de sărbătoare mai spectaculoasă ca în anii trecuți, notează Agerpres.

Potrivit informațiilor furnizate marți, 4 noiembrie, de Răzvan Bărbos, consilier al primarului Bistriței, târgul de Crăciun va fi deschis oficial pe 23 noiembrie, dată la care se vor aprinde și luminile festive în întreg orașul.