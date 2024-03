Tânărul care a agresat sexual o fată şi apoi a împins-o din autobuz, în Piteşti, neagă acuzaţiile: „Nu am atins-o, nu i-am făcut nimic!” VIDEO

La ieşirea de la audieri, sâmbătă, tânărul care a agresat sexual o fată şi apoi a împins-o din autobuz, în Piteşti, a negat toate acuzaţiile care i se aduc.

În ciuda dovezilor filmate şi a faptului că mulţi călători au asistat la întregul incident, el susţine că nici măcar nu a atins-o. Recunoaşte că a fost vorba despre „nişte înjurături” şi spune că nu o cunoştea pe tânără. În apărarea sa aduce ca argument faptul că are acasă copii şi soţie.

„Nu i-am făcut nimic, nu am bătut-o. Nu o cunoșteam. Au fost niște înjurături și atâta tot! Nu am atins-o, nu i-am făcut nimic! Am copii acasă, am nevastă!”, a spus bărbatul la ieșirea de la audieri.

„Bărbatul în cauză, de 26 de ani, care locuieşte fără forme legale pe raza municipiului Piteşti, a fost audiat. În cursul acestei zile (sâmbătă – n.n.), după administrarea de probatoriu, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă”, se precizează într-un comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş.

→ Imaginea 1/2: agresor Pitesti01, captură CCTV

Potrivit IPJ Argeș, tânărul locuiește în Pitești fără forme legale. El nu este la prima abatere, căci potrivit poliţiştilor, „a fost reținut ca urmare a săvârșirii, în stare de recidivă, a infracțiunilor de agresiune sexuală, loviri sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice”.