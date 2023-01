Polițistă lovită cu piciorul în față în timpul unei misiuni de către un adolescent. A reușit să fugă de la fața locului VIDEO

Polițista participa cu colegii săi la o intervenție pe o stradă din orașul Onești, iar la un moment dat un adolescent în vârstă de 16 ani a lovit-o cu piciorul în față și a reușit apoi să fugă.

Un incident extrem de grav a avut loc vineri, 13 ianuarie, în jurul orei 18.00, într-o zonă circulată din orașul Onești. Un bărbat a sunat la 112 ca să reclame că o persoană este recalcitrantă, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, și a cerut intervenția poliției.

Polițiștii au ajuns rapid la fața locului și l-au imobilizat pe bărbatul care devenise agresiv. În jurul acestuia erau mai multe persoane, iar după ce bărbatul a fost încătușat și băgat în autospeciala de poliție, fiul acestuia, în vârstă de 16 ani, a lovit-o cu piciorul în față pe polițista aflată în misiune.

Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă. Pe imagini se observă cum adolescentul o lovește pe polițistă și o ia la fugă, fiind urmărit de mai mulți polițiști.

Polițista a avut nevoie de 7 zile de îngrijiri medicale ca să-și revină în urma loviturii primite. Două zile mai târziu, pe 15 ianuarie, băiatul de 16 ani a fost reținut de oamenii legii și plasat în arest la domiciliu sub acuzația de ultraj.

Tată a nouă copii, condamnat pentru ultraj

Judecătoria Hunedoara a condamnat la o amendă penală de 2.450 de lei un bărbat din Hunedoara, acuzat de ultraj pentru că a amenințat cu moartea un echipaj al Poliției Locale și s-a dezbrăcat în fața acestuia.

Hunedoreanul în vârstă de 35 de ani, recidivist, tată a nouă copiii minori, care locuia într-o baracă de lângă râul Cerna, a fost observat de doi angajați ai Poliției Locale Hunedoara, bărbat și femeie, în timp ce depozita deșeuri pe malul râului, în zona Oțelăriei din Combinatul siderurgic Hunedoara.

În momentul în care polițiștii locali au vrut să îl legitimeze, acesta a trecut la amenințări cu violența. Unul dintre polițiștii locali a pus mâna pe capsa pistolului cu gaz iritant-lacrimogen și i-a cerut bărbatului să se oprească, însă acesta a luat mai multe cărămizi, aruncate lângă rîul Cerna, și a continuat amenințările.

Polițiștii locali au chemat în ajutorul lor alte echipaje de poliție. „În timp ce se afla pe malul Cernei din zona OE2, în public, s-a dezbrăcat în fața organelor de poliție din cadrul Poliției Locale Hunedoara și Poliției municipiului Hunedoara, precum și a celorlalte persoane prezente la fața locului, săvârșind acte de exhibiționism, prin aceea că și-a expus organul genital masculin în fața organelor de poliție și a celor prezenți la fața locului, toate aceste persoane văzând fapta comisă de inculpat”, se arată în dosar.

Anchetatorii mai arătat că bărbatul acuzat de ultraj nu are loc de muncă în schimb are o relaţie de concubinaj şi nouă copii minori, locuieşte într-o baracă improvizată pe malul Cernei, lângă combinatul din Hunedoara, are 8 clase și a mai fost condamnat pentru furturi și conducerea unei mașini fără a avea permis auto.