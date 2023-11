Easybox-ul, metoda preferată de livrare a coletelor de Black Friday. Când se dă startul reducerilor

Peste 60% dintre consumatorii din mediul urban, care vor da comenzi de Black Friday vor alege livrarea la easybox. Așa spune rezultatul unui sondaj realizat de compania de curierat Sameday. Cei mai mulți comercianți vor desfășura campania de reduceri pe 10 noiembrie.

Mai exact 64% din consumatori din mediul urban au declarat că vor alege livrarea la easybox, cu ocazia reducerilor de BlackFriday.

Cu ocazia campaniei BlackFriday volumul de livrări crește în mod semnificativ, iar în cea mai aglomerată zi din an angajații companiei livrează 600.000 de colete.

Pentru a face față numărului mare de colete, compania va creşte cu 45% numărul de angajaţi din depozit şi va avea pe teren cu 22% mai mulţi curieri. De asemenea, numărul de TIR-uri care vor livra coletele va creşte, de asemenea, până la 45% raportat la o perioadă normală, potrivit Agerpres.

În acest an, cât durează campania Black Friday, coletele vor fi păstrate în easybox maximum 36 de ore de la încărcare. Produsele comandate în acest an de Black Friday vor ajunge la destinatar în 24 - 48 de ore din momentul in care acestea ajung in hub-ul de livrare şi toate comenzile vor fi livrate într-un interval de până la 10 zile.

"Black Friday, cea mai aglomerată zi din an, este un adevărat test al capacităţii noastre de a oferi experienţe de livrare fără griji. Vom fi alături de clienţii noştri din regiune în această perioadă agitată, să le deschidem drumuri europene şi să fim parte importantă din dezvoltarea lor în afara graniţelor. Ne vom asigura că fiecare colet ajunge la destinaţie în cel mai scurt timp şi în condiţii optime, în ciuda provocărilor pe care le întâmpinăm. Am investit constant în tehnologie şi în consolidarea capacităţii operaţionale, dar şi în relaţiile pe care le avem cu partenerii noştri, iar acesta este momentul din an în care se vor vedea şi mai clar rezultatele acestor investiţii financiare şi emoţionale", a declarat Lucian Baltaru, CEO Sameday Group.

Compania are în prezent peste 4.960 de unități easybox în România, Ungaria și Bulgaria.

Potrivit datelor companiei, peste 73% de magazine online din ecosistemul companiei au livrat cel puţin un colet la easybox în primele 9 luni ale acestui an.

Se estimează că vor fi livrate 2,4 milioane de colete în cadrul ediției Black Friday de anul acesta, iar creşterea estimată a numărului de colete livrate în easybox este de peste 40% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Când are loc Black Friday în România?

De obicei, în țara noastră Black Friday are loc în luna noiembrie. Comercianții din România încep campania de reduceri mai devreme deccât cei din America, unde Vinerea Neagră începe imediat după Ziua Recunoștinței.

În mod tradițional , Black Friday este în ziua de după a patra joi a lunii noiembrie, când este sărbătorită Ziua Recunoștinței, mai exact pe 24 noiembrie 2023.

eMag, cel mai mare magazin online din România este cel care a început tradiția reducerilor de Black Friday în țara noastră. Reducerile vor începe la eMag în dimineața zilei de 10 noiembrie, de obicei, reducerile se desfășoară pe durata unei singure zile. În ultimii ani, site-ul a publicat reducerile între 7:00 și 8:00 dimineața.

Flanco desfășoară campania de Black Friday pe parcursul mai multor săptămâni, între 27 octombrie și 30 noiembrie.

La Altex și Media Galaxy reducerile de Vinerea Neagră au început pe 2 noiembrie. Reducerile vor fi anunțate în trei valuri în perioadele 2-8 noiembrie, 9-15 noiembrie şi 16-22 noiembrie.

În cazul About You, reducerile sunt online, pe 24 noiembrie, la fel ca în America, dar se vor prelungi până pe 26 noiembrie. Reduceri la articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte vor fi și între 8 și 10 noiembrie pe acest site.

Fashion Days Fashion Days va începe reducerile de Black Friday pe 6 noiembrie.

Elefant, un site care vinde mai ales cărți, va începe campania de reduceri pe 6 noiembrie, pe 10 noiembrie vor fi de asemenea reduceri substanțiale. Campania se va încheia în cazul librăriei online pe 12 noiembrie.