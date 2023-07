Surpriză pentru Titi Ionescu din Generația de Aur a handbalului românesc. Fete din șase generații, la întâlnirea de peste ani

Un antrenor care face parte din Generația de Aur a handbalului românesc a avut parte de cea mai plăcută revedere. Este vorba despre Titi Ionescu, care timp de 14 ani a fost jucător în Liga Națională.

Jucătoare din șase generații diferite au organizat o întâlnire pentru a depăna amintiri, dar și ca prețuire pentru modul în care Titi Ionescu s-a purtat cu ele de-a lungul anilor. Vorbim despre unul dintre cei mai dedicați antrenori, care în anul 2020 s-a pensionat. Chiar el mărturisea că nu a avut parte de niciun concediu cu familia, așa mult s-a dedicat handbalului: „Am albit şi am chelit pe terenul de handbal. Am constatat că, în 32 de ani de căsnicie, n-am fost în niciun concediu cu nevastă-mea”.

Despre întâlnirea cu fostele sportive, Titi Ionescu declară că este un moment de bucurie și spune că dorește să trăiască să vadă că handbalul arădean va fi la nivel înalt.

„A fost o plăcere să stăm de vorbă. Nu le-am văzut pe unele fete din 2017. Sunt fete pe care le-am antrenat între anii 1990 și 2003. Eu am 69 de ani și mi-am propus să trăiesc până când handbanul arădean revine, să fie la nivelul la care a fost pe vremea mea”, a declarat Titi Ionescu pentru Adevărul.

Una dintre fetele antrenate de el este și Adriana Inoan, care a rămas în acest sport și care la rândul ei a antrenat generații întregi.

„Mă bucur că ne-am revăzut cu colegele din multe generații, pe care le-a avut Aradul la handbal, de la cele mai învârstă la cele mai tinere. Totodată ne bucurăm că îl avem pe Titi Ionescu alături de noi. Sentimentul revederii cu fostul nostru antrenor este unul de nedescris”, declară Adriana Inoan.

Fosta componentă a lotului naţional de handbal, Adriana Inoan îşi dedică acum timpul îndrumând spre acest sport, dar şi spre fotbal, alţi tineri arădeni. Adriana Inoan este fiică de fotbalist şi are o vechime în învăţământ, în sportul de performanţă de zeci de ani.

Profesorul Titi Ionescu a devenit pensionar în anul 2020 ultimul loc de muncă fiind CSȘ Gloria Arad. Acesta a fost timp de 14 ani jucător în Liga Națională și apoi a devenit antrenor.

„Odată cu intrarea la liceu, în anul 1969, am început handbalul. Şi de atunci până acum nu am făcut altceva. Am grupe de juniori, profesez la clubul sportiv şcolar, unde sunt profesor. Am jucat la juniori la Școala Sportivă de Elevi Botoşani „Mihai Eminescu” şi de acolo după ce am terminat liceul în 1973 am ajuns la Universitatea Suceava. Am jucat patru ani în Divizia B, făcând Facultatea de Educaţie Fizică. În anul 1977 am fost convocat la echipa naţională şi în acelaşi timp am fost solicitat de Arad, să vin la echipa de Divizia A. Am jucat la Arad 14 ani în prima ligă, la Gloria, Constructorul, Strungul. În 1990 am devenit profesor titular la Clubul Sportiv Arad. De atunci am predat la toate nivelurile, atât la fete, cât şi la băieţi. Tot din 1990 până în 2003 am fost antrenorul echipei de handbal Divizia A a Aradului. Am fost în domeniul handbalului 50 de ani, 22 de ani ca jucător şi restul ca antrenor”, a declarat Titi Ionescu la momentul pensionării.

A scos antrenoare

De-a lungul timpului acesta a scos 14 profesoare dintre jucătoare.

„Dintre ele doar trei profesează, fosta internaţională Adriana Inoan, care a fost o jucătoare de excepţie a Aradului și pe care am avut-o jucătoare 12 ani. Ea este antrenoare la LPS, dar are şi un club privat. Mai este profesoara Mariana Cosma, care activează la Școala Gimnazială „Regina Maria” şi Ramona Tecar, la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu””, mai declara Titi Ionescu la momentul pensionării.