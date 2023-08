Surpriză culinară într-un sat din vestul țării. Înghesuială la „cea mai bună ciorbă de pește” gătită de un bucătar talentat FOTO

Într-un sătuc din județul Arad se mânâncă una dintre cele mai bune ciorbe de pește din toată zona. Ba mai mult de atât se spune că o întrece pe cea servită în țara vecină, Ungaria.

Este vorba despre localitatea Dorobanți, unde o casă bătrânească a fost transformată într-un restaurant cochet.

Secretul este că ciorba poate fi mâncată și de copii, deoarece nu este picantă. Peștele este achiziționat chiar din județul Arad și este somn african.

„Peștele îl aducem de la Iratoșu, o localitate vecină. Îl luăm proaspăt și facem achiziție săptămânală. Pâinea servită este și ea specială, mai exactde casă. Rețeta este ca la Szeged, doar că eu nu fac ciorba picantă, așa pot mânanca și copiii. Când ceva e foarte picant, atunci bucatarul vrea sa ascundă ceva, părerea mea”, a declarat Misik Endre, cel care prepară delicioasele mâncăruri ungurești.

Prețul unui castron mare de ciorbă de pește este de 45 de lei.

Și castroanele și farfuriile în care se servește mâncarea sunt făcute la comandă și persoanlizate.

Dorobanți este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Arad și se află la o distanță de 25 km față de municipiul Arad.

„Eu merg mult în Ungaria și comand mereu ciorbă de pește, însă ca la Dorobanți nu este nicăieri. Gustul este foarte bun și peștele din ea este de calitate. Venim aici deoarece ne place, mai ales că înainte de a servi ce am comandat ne este adus un platou cu slănină, unoare, ceapă, boia, castraveți, roșii sau murături. Este totul foarte bun”, a declarat unul dintre clienții restaurantului.

Misik Endre a lucrat în mai multe restaurante din Ungaria, inclusiv la Balaton.

„Am ajuns să mă angajez ca bucătar la un restaurant la Pecica şi am făcut naveta zilnic din Ungaria în România. Până într-o zi când am primit moştenire de la socrii această casă de la Dorobanţi. Este o casă ţărănească de 150 de ani. Aşa mi-a venit ideea să fac un mic restaurant, pentru mine, să mă şi mut înapoi”, a declarat Misik Endre, bucătarul şi proprietarul restaurantului.

În localitatea arădeană care se aflată la graniţa cu Ungaria, există un ştrand cu apă termală pe care mulţi îl frecventează.

Localitatea Dorobanţi (sau Kisiratos în maghiară) este la 85 de kilometri de Timişoara. De la vama Turnu, din apropiere, până la Bătania, primul orăşel din Ungaria, sunt şase kilometri.

Sunt clienți din Ungaria, dar și din Timișoara, Oradea, Lugoj sau alte orașe ale țării. Programul este zilnic și de cele mai multe ori oamenii își fac rezervare.