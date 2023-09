Românca superbă care reprezintă țara la Miss Aura Internațional. Finala mondială are loc la anul

Rafaela Farcaș Stoenescu, o tânăra, de 19 ani, din Arad va fi ambasadoarea României în competiția mondială Miss Aura Internațional. Ea este câștigătoarea concursului de frumusețe din țara noastră.

La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc finala proiectului național ,,Filon de România”, la care au participat tinerele calificate în fazele județene, regionale și mai apoi naționale. Miza finalei a fost alegerea reprezentantelor României la concursurile internaționale de frumusețe, iar arădeanca Rafaela Farcaș Stoenescu a convins juriul pentru a fi ambasadoare a țării, în competiția mondială Miss Aura International.

Merge în Turcia

Competiția respectivă va avea loc anul viitor, în Turcia.

Tânăra din Arad este absolventă a Colegiului Național ,,Elena Ghiba Birta” și studentă în primul an la Academia de Studii Economice din București, in cadrul facultății de Administrație si Management.

Rafaela a fost susținută de către Comitetul Organizatoric Miss Arad, iar rochia de seară a fost creată special de designerul Natalia Derevciuc. Rafaela a impresionat și cu garderoba care a conținut piese vestimentare asigurate de designerul Aura Dumitru și de Magazinul Mizar.

Aceasta spune că prima dată a defilat pe podium în 2020, la Miss Arad.

„Datorita Adelei Czebely cu care am ținut legătura de atunci, am ajuns la concursul Romanian Info Fashion Festival, care în prezent se numește Filon de România, un concurs dedicat pentru desemnarea viitoarelor reprezentante ale României. Astfel am câștigat titlul Miss Aura Internațional 2024, urmând ca în octombrie anul viitor să reprezint România în Turcia. Este un concurs care nu pune accent numai pe frumusețea exterioară, ci și pe cea interioară, modul în care gândești, te exprimi, reacționezi și așa mai departe. Concursul are scopul de a arăta lumii câte laturi are frumusețea feminină. Pentru mine acest titlu este o mare onoare și sunt foarte mândră că am oportunitatea de a reprezenta România și totodată orașul meu natal, Aradul”, declară Rafaela.