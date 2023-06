Cine e Iuliana Matei, reprezentanta României la Miss Multiverse 2023. Ce studii are și pentru ce branduri a lucrat FOTO

Iuliana Matei este model internațional și va reprezenta România la concursul internațional de frumusețe, desfășurat în Republica Dominicană.

Tânăra a câștigat selecția națională Miss Multiverse România 2023, organizată de agenția ExclusivEvent, selecție la care au participat peste 40 de modele din România.

Concursul internațional de frumusețe se desfășoară în acest an în perioada octombrie-noiembrie, în Punta Cana. Activitățile zilnice și marea finală se vor transmite în format reality show pe mai multe televiziuni internaționale. Miss Multiverse este una dintre cele mai importante competiții de frumusețe la nivel mondial, la care participă în fiecare an modele din aproape 40 de țări.

Iuliana locuiește în Constanța și în Paris, are 31 de ani, 1,79 metri înălțime, iar dimensiunile sale sunt 84-63-89. Tânăra este absolventă a Facultății de Istorie și Științe Politice, Specializarea Relații Internaționale și Studii Europene din cadrul Universității „Ovidius“, din Constanța, și vorbește fluent trei limbi străine: engleza, franceza și spaniola.

În peste 10 ani de carieră în modelingul internațional, Iuliana a prezentat pentru cele mai importante branduri din industria modei precum Armani, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Bvlgari, Chopard, Audemars Piguet, Max Mara și mulți alții, și a pozat pentru importante reviste de modă precum Elle, L’Officiele, Prestige, Luxury, Gala, etc. Iuliana a participat la cele mai importante Săptămâni ale Modei din lume: în Roma, Singapore, Shanghai, Beijing, Hong Kong, Atena și Dubai. Printre pasiunile sale se mai numără și înotul, drumețiile montane, yoga și gătitul.

→ Imaginea 1/6: Iuliana Matei Miss Multiverse Romania 2023 Foto 3 Facebook jpg

„Sunt extrem de bucuroasă că am câștigat titlul Miss Multiverse România 2023 și mă simt extrem de onorată să îmi reprezint țară în competiția internațională de frumusețe. Realizare dincolo de frumusețe - «Achievement beyond beauty» - este mottoul acestei competiții, deoarece abilitățile și realizările participantelor contează mai mult decât fumusetea fizică. Responsabilitatea pe care o am în acest moment mă ambiționează și mă motivează pentru a da tot ce am mai bun în speranța câștigării marelui titlu internațional în Punta Cana. Le sunt profund recunoscătoare tuturor celor care au crezut în mine și m-au susținut de la bun început, familiei și prietenilor mei care îmi sunt tot timpul alături, dar și organizatorilor pentru că m-au considerat cea mai potrivită pentru această sarcina, desemnându-mă pe mine dintr-atâtea fete superbe, să reprezint România în această competiție internațională“, a declarat Iuliana Matei.

„Iuliana Matei este una dintre cele mai frumoase, ambițioase și inteligente ambasadoare ale frumuseții delegate de către agenția noastră, în cei peste 23 ani de activitate. Fiind un model profesionist cu o experiență îndelungată la nivel internațional, Iuliana are frumusețea, carisma, inteligență și calitățile necesare pentru a reprezenta și de a aduce un loc cât mai bun pe podium“, a spus Ernest Hadrian Böhm reprezentantul agenției ExclusivEvent și președintele Miss Multiverse România.