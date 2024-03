Rapița salvează sezonul culturilor. Apicultorii, chemați mai repede la flori VIDEO

Unul dintre cei mai mari fermieri din țară, Dimitrie Muscă din Arad, anunță că anul acesta cultura de rapiță va fi una frumoasă. Vremea călduroasă este cea care a contribuit în primul rând la acest lucru.

Fermierul arădean precizează că deja se află la cel de-al doilea tratament.

„Rapița arată bine. Este bună. Nu am densitatea care trebuie, eu la rapiță mă duceam pe 50 de plante pe metru pătrat. Nu am în anul ăsta decât circa 40, 42 de plante. Am făcut tot ce a trebuit. Are mâncare la nivel de necesar, are toate tratamentele în toamnă, iar acum este al doilea tratament, asta datorită faptului că nu am avut iarnă. Niciodată nu mi s-a întamplat ca pe această dată să fac două tratamente. Unul și era destul”, spune Dimitrie Muscă.

Apicultorii să meargă mai repede

Acesta specifică că în data de 1 aprile 2024, dacă timpul ține tot așa, vom avem flori.

„Chiar discutam cu apicultorii să vină în acest an mai repede. Totul este devansat în acest an în culturile de vegetale, pe zona noastră de vest. Altădată, la această dată era o plantă cu câteva frunze lipite de pământ, iar acum am găsit tija florală la nivel de 10-12 centimetri. Este o producție mai bună. Am văzut că bursa se pare că este în creștere; nu producțiile din România fac prețul rapiței, ci conjunctura mondială”, mai adaugă Dimitrie Muscă.

Privind importul acesta spune că Europa trebuie să importe circa opt milioane de tone de rapiță față de necesarul pe care îl are.

„În condițiile astea sperăm la un preț bun. Ne spunea cineva că anul ăsta rapița este singura cultură care probabil se va încheia pe profit. Restul culturilor, din cauza fenomenului Ucrainei, vor fi pe pierdere”, încheie fermierul.

Legat de protestele fermierilor care au avut loc în țară, acesta spune că sunt pe bună dreptate, deoarece am sărăcit ca țară.

„Eu i-am susținut, dar nu am participat la toate protestele, deoarece am avut o situație bună. Tot vestul țării a avut o situație destul de bună a culturilor în 2023, asta datorită producției. Datorită prețurilor de vânzare și femierii din vest au probleme și sunt la limită, pe pierderi sau pe plus. Eu la toate punctele de lucru stau bine finaciar, profiturile sunt mari. Am fost la Timișoara la protest să mă solidarize. Îmi este milă de cei care spun că nu au motorină să își facă arătura”, mai adaugă fermierul.

Acesta spune că sărăcia se vede prin cât cumpără oamenii, el având mai în toată zona Aradului magazine alimentare: „Se cumpără câteva felii de salam sau un pic de cârnați. Sunt oameni care nu își permit mai mult”.

Fermierul arădean Dumitru Muscă VIDEO: Ovidiu Ghinea