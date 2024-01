Alertă privind carnea de porc din România. Ce spun marii fermieri ai țării FOTO VIDEO

Marii producători de carne de porc din țara noastră trag un semnal de alarmă cu privire la faptul că produsele autohtone sunt tot mai puține. Doar 15% din carnea de porc care se vinde în țara noastră provine din fermele autohtone.

Aceștia spun că în caz de un blocaj al transportatorilor, o calamitate sau orice alt necaz abătut auspra țării, carnea din România va ajunge pentru o perioadă scurtă.

În momentul de față doar 15% din carnea de porc care se vinde în țara noastră este de la noi. Adică născut, crescut și sacrificat aici, restul vine din import.

Ce spun fermierii

Dimitrie și Călin Muscă din Arad, tată și fiu, unii dintre cei mai mari fermieri ai țării noastre, spun că diferența foarte mare între porcul românesc și porcul de import vine din modul în care celelalte state europene subvenționează ascuns agricultura creând practic niște politici neconcurețiale sau de concurență neloială între producătorii din diverse state. Carnea din import este mai ieftină, dar calitatea lasă de dorit, deoarece nu se mai poate vorbi de prospețime.

„Situația care se găsește, astăzi, va duce la multe necazuri, la probleme în aprovizionarea cu carne. Știm că nu există carne destulă în România la ora actuală, eu am spus asta de ani de zile, că aici vom ajunge. Românii produc 15% din carnea de porc care se consumă, în rest e de import. Parlamentul României nu vrea să înțeleagă că trebuie intervenit asupra mistreților. Pesta porcină africană este cel mai mare dușman la ora actuală și nu se iau măsuri, deoarece vânătorii au fonduri și duc străinii să împuște pentru trofee și să facă bani. În momentul de față, diferența este de 1,2 lei pe kilogramul de carcasă. Ieși mai ieftin, dar nu e proaspăt. La noi se sacrifică astăzi, până mâine dimineață se răcește carcasa, la ora 7.00 se intră în tranșare și pleacă marfa către magazine”, spune Dimitrie Muscă.

Călin Muscă, fiul lui Dimitrie, cel care se ocupă de abatorul din Iratoșu, județul Arad, spune că ei lucrează doar cu carne produsă în fermele românești.

„Sunt trei complexe care servesc acest abator: Combinatul de la Macea, care are 24.000 de capete de porci, Complexul de Porci de la Olari, care are 14.000 de porci, iar 11.000 de porci sunt la Complexul de la Iratoșu. Noi și când cererea de carne de porc în România este foarte mare, de sărbători, de exemplu, nu lucrăm cu carne de porc de afară, luăm de la Oradea, Reșița, dar niciodată din străinătate. Producția de pe fermele nostre se traduce așa: 400 de porci săptămânal de la ferma din Iratoșu, de la Olari sunt 480 și de la Macea sunt 800 de porci pe săptămână. Ceea ce sacrificăm sunt între 1.500 și 1.600 de capete. De sărbători am avut 2.000 de capete pentru că am coborât categoria de gruetate a porcului ca să avem mai multă marfă, a fost cererea mare”, spune Călin Muscă.

El explică că au fost și ani cu pierderi mari pentru producătorii de carne din România.

„De exemplu, la nivelul anilor 2021 și 2022, pe ferma de porci s-au înregistrat pierderi, datorită prețului foarte mic cu care venea marfa de afară. În operațional calculând cost de producție cu prețul de piață făceam o pierdere cam cu 2 lei pe kilogramul de porc, ceea ce însemna 220 de lei per porc. Anul 2023 a venit invers: pe ferme s-a recuperat o parte, a început să se lucreze pe profit, dar a apărut o presiune mult mai mare pe zona de procesare. Pentru că raftul nu era pregătit să accepte costurile legate de costurile mut mai mari de producție. În momentul de față suntem într-un echilibru, în sensul că fermele de porc fac plus, partea de procesare are un plus la limită și partea de valorificare merge bine”, adaugă Călin Muscă.

Acesta spune că lumea trebuie să înțeleagă ceva: „Cumpărăm un produs românesc autentic sau românesc, că a fost tranșată carnea în țara noastră, dar porcul nu este de aici. Calitatea mezelurilor se vede prin preț, cele care sunt mai ieftine decât kilogramul de carne ar trebui să ne ridice semne de întrebare. Singura soluție pentru producătorii români de a merge mai departe, să câștige toată lumea, este să se livreze porc românesc”.

Pe lângă fermele de porci, familia Muscă din Arad are 46 de magazine, plus carnea ajunge în unele supermarketuri și alimentări, sub eticheta „Casa Muscă”.

Aceștia spun că problemele cu carnea de porc în România nu au avut decât supermarketurile care vând din import.

„Să spunem foarte clar că necazurile cu carnea au fost găsite în supermarketuri, nu în magazinele de cartier, de acolo se vine cu carne proastă. Noi în zona asta ne putem duce și întâlni cu oamenii pe stradă și putem să stăm de vorbă că ceea ce spunem este adevărat, calitatea noastră a mărfii se poate vedea și este apeciată, nu pot să fie la același preț, că e mai proastă, mai curată și mai bună. Noi nu aducem carne din Ungaria sau Spania”, mai declară Dimitrie Muscă.

Prețurile la carnea de porc de la noi nu a fost modificat nici de sărbători, doarece sunt direct în legătură cu costul de producție. Ceea ce a scăzut destul de vizibil sunt volumele.

Fermierul arădean spune că de când se știe a fost zi de zi printre angajați și a pus umărul la bunul mers al firmelor, fiind mereu în câmp și la complexele de animale. Fiul lui face același lucru, însă pe partea de abator unde este în fiecare moment al zilei conectat cu întreaga activitate.

Ce spune de proteste

În ceea ce privește protestele actuale, arădeanul Dimitrie Muscă spune că împărtășește punctul de vedere al fermierilor.

„Dar nu puteam ieși în stradă, deoarece suntem pe profit. Am avut noroc că în zona asta a țării au fost ploi și avem producții de cereale mari și frumoase. Din ce am văzut, Ciolacu este criminalul agriculturii, el nici acum nu pricepe sau cred că nu vrea să vadă că cea mai mare pacoste este Ucraina, care trebuie ajutată doar până la limita a nu îți distruge propria agricultură, propria ramură a economiei care să funcționeze. El nu ințelege că marii comercianți cumpără cereale din Ucraina și nu din România. Cred că este sabotor al acestei ramuri și răspunde la comenzile din afară. El singur a luat decizia de a autoriza patru milioane de tone pe lună, față de două. Cine îi permite lui acest lucru? Este sabotor și ar trebui să plece o dată cu Grindeanu”.