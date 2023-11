Puhoi de oameni la deschiderea primului parc de retail AFI Europe din România. S-a plecat și cu zece televizoare de persoană VIDEO

Sărbătorile au venit mai repede pentru arădeni. A fost înghesuială mare la deschiderea AFI Arad, primul parc de retail al AFI Europe din România.

Practic orașul a fost blocat de autoturisme, mai ales în zona Vlaicu, iar magazinele luate cu asalt. Televizoare luate fără număr, mașini de spălat și cuptoare cu microunde, în primele minute de la deschiderea supermarketului Carrefour din AFI Arad – primul parc de retail al AFI Europe din România, care și-a deschis oficial porțile, miercuri 1 noiembrie 2023, de la ora 18:00, în prezența conducerii venite tocmai din Israel, dar și a autorităților locale.

Oamenii au așteptat și câteva ore în fața magazinelor pentru a se deschide. Fiecare unde a avut interes, tinerii au mers la magazinul în care cunoscutul youtuber Ceanu Zheng și-a anunțat prezența. Cei mai mulți au ales să se așeze la rând pentru momentul în care Carrefour își va deschide porțile. Au pus mâna pe televizoare, ci nu pe unul, două, chiar pe zece, pe mașini de spălat și baxuri de ulei. Cineva a luat patru mașini, probabil pentru fiecare cameră din casă câte una, nu mai vorbim despre baxuri de ulei, microunde și alte electrocasnice mai mici.

„Nu știu cât este prețul, dar am văzut că toți pun mâna pe televizoare. Am apucat și eu unul. În câteva minute nu a mai fost nimic. 200 și ceva de lei este televizorul și mașina de spălat undeva la 700 am înțeles”, spune unul dintre clienți.

Cei care și-au făcut cumpărăturile în prima zi au stat ore întregi la rând. Mulți au preferat acest lucru, deoarece la raft erau produse mult mai ieftine decât în celelalte supermarketuri din Arad.

A venit din Israel

Avi Barzilay – CEO AFI Europe a a mărturisit în discursul lui că a fost o călătorie dificilă pentru el, din Israel în România, dar cu toate acestea a ținut să fie prezent.

„Am venit astăzi din Israel și am făcut mari eforturi să fim aici cu voi. Situația de la noi din țară nu este un secret, suntem încă sub o enormă presiune în urma masacrului de acum două săptămâni și jumătate. Țara este îndurerată. Dar totuși am decis să venim astăzi, un grup mare de oameni din Israel, pentru două motive: în primul rând pentru a mulțumi echipei noastre AFI, pentru acest demers lung până la momentul inaugurării: mulțumesc lui Yosi, Biancăi, Roxanei, lui Sorin, tuturor celor pe care poate îi uit acum, mulțumesc tuturor pentru munca dificilă, pentru călătoria care a început cândva în 2007 și a cărei rezultate le vedem în sfârșit azi. Mulțumesc echipei AFI! Și al doilea motiv este pentru a spune că venirea noastră aici, la Arad, nu este ultimul pas, ci doar începutul unei imense dezvoltări pe care o intenționăm în România, în domeniul centrelor de tip retail. Acesta este al patrulea centru comercial din România, dar primul centru retail pe care îl deschidem sub formă de parc, însă nu este și ultimul”, a declarat Avi Barzilay.

Au rostit discursuri inaugurale primarul Aradului Călin Bibarț, Avi Barzilay – CEO AFI Europe și Doron Klein – CEO AFI Europe România & Cehia, iar apoi reprezentanții magazinelor Carrefour (Ionuț Solonca, director business unit), Decathlon (Alex Domșa, property & developing director), Leroy Merlin (Cristian Mușceleanu, lider de expansiune) și Altex (Edwin Abdulachim, director comercial).

Clădiri cu un singur nivel

Parcul retail AFI Arad este situat la colțul dintre Calea Aurel Vlaicu și 6 Vânători. Se întinde pe o suprafață de 79.900 metri pătrați, având o suprafață construită de 30.600 mp. Este alcătuit din clădiri cu un singur nivel, una destinată pentru Carrefour, în care se regăsesc și alte spații comerciale precum: Media Galaxy, Lensa, Florăria De Colț, Librăria Cărturești, farmacia Help Net, Decathlon (care a realizat un parteneriat cu UTA, având și un raft cu tricouri, mingi cu sigla clubului), cafeneaua Starbucks și diferite fast food-uri: Burger King, ori Kartoffiserie. O altă clădire, paralelă cu aceasta, pe partea cealaltă a parcării, conține magazine precum CCC, Fressnapf, Smyk ori Half Price, urmând ca altele să se deschidă în curând.

De asemenea, fast food-ul Mc Donald’s de tip drive thru, respectiv magazinul de bricolaj Leroy Merlin, deja inaugurate, țin tot de AFI Arad.

Este o investiţie de aproximativ 35 de milioane de euro prin care au fost create peste 2.000 de locuri de muncă.