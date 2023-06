Primarul Aradului, surprins de cutremur într-o emisiune radio. Călin Bibarț: „Soția îmi scria să vin repede acasă“ VIDEO

Primarul Aradului, Călin Bibarț, a fost surprins de cutremurul din 6 iunie 2023 la un post local de radio. Împreună cu moderatorul emisiunii LaStradaTV, Kristian-Ivan Varjasi, el a comentat ce simțea.

Călin Bibarț a mărturisit că soția sa s-a speriat de cutremur și îl ruga să vină acasă, pentru că știa că se află într-o clădire înaltă: „Soția îmi scria să vin repede acasă“.

Primarul Călin Bibarț se afla într-un studio de radio, într-o clădire industrială înaltă, la aproximativ etajul 20, când a simțit și a văzut mișcarea mesei și a obiectelor din jur.

„Nu sunt atât de sperios, vă spun sincer că acolo unde eram, în studio, este o fostă clădire industrială foarte înaltă. Eram cam la etajul 20 al unui bloc normal și am simțit, dar am și văzut cu pleacă masa și toate obiectele. Am și spus, cred că este cutremur de 4 și ceva, dar a fost de 5,3 grade”, mărturisește primarul Călin Bibarț.

Moderatorul emisiunii se pregătea să citească întrebarea unui telespectator, dar s-a oprit când studioul a încep să se clatine. „Avem și-un cutremur între timp, sper că trece destul de repede. Iată-ne cum ne mișcăm“, a spus moderatorul.

Călin Bibarț a răspuns: „Da, îl simțim bine aici, că suntem la etaj“.

Apoi a plecat pe teren acolo unde din clădirile vechi din Arad s-au desprins cărămizi.

„Am izolat toate zonele cu poliția locală și cu cei de la ISU”, mai spune acesta.

Reprezentanții Primăriei Municipiului Arad au transmis marți, 6 iunie 2023, o informare: „În urma cutremurului, din cauza avariilor, pentru siguranța cetățenilor, se izolează anumite porțiuni aferente străzilor: Episcopiei, str Horia, str. Cloşca, str. Lucian Blaga, str. Decebal, str. Mărăşeşti şi bulevardul Revoluției”.

Cutremurul de marți, 6 iunie 2023, de 5,3 grade pe scara Richter, s-a produs la o adâncime de doar 6 kilometri.

Reprezentanții ISU Arad au anunțat că miercuri, 7 mai 2023, până la amiază, au fost înregistrate 5 solicitări prin numărul unic pentru apeluri de urgență 112, privind desprinderea unor elemente de construcție.

Astfel, pompierii militari ai Detașamentului Arad intervin cu o autospecială de intervenție și salvare la înălțimi pentru degajarea elementelor de construcție care prezintă pericol de cădere de pe fațadele clădirilor din zona centrală a municipiul Arad. Pe parcursul serii de marți, 6 iunie 2023, au mai fost 18 solicitări.