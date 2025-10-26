Video Ucrainenii au publicat imagini cu grupuri de asalt rusești formate din femei

Comandamentul rus a început să înființeze companii de asalt formate din femei pe fondul pierderilor însemnate de personal în sectorul Pokrovsk, regiunea Donețk, relatează mișcarea partizană Ateș, citată de presa ucraineană.

Potrivit agenților care operează în rândurile inamice, comandamentul Regimentului 506 infanteriști motorizați a început să recruteze femei în unitățile de asalt.

„Este un indiciu că forțele rusești și-au epuizat resursele de mercenari și soldați contractuali și sunt gata să trimită pe oricine în măcel, transformând și femeile în carne de tun”, au raportat partizanii.

Femeile sunt folosite de armata rusă și pentru misiuni de infiltrare. În cazul unui atac nereușit, primesc ordine să se schimbe în haine civile pentru a efectua recunoaștere și a transmite informații despre mișcările trupelor ucrainene.

„Sursele noastre confirmă că nu există cale de întoarcere pentru aceste femei. Viețile lor depind exclusiv de «mila» comandanților lor, care poate fi câștigată într-un singur mod. Armata rusă a pierdut complet orice busolă morală”, a adăugat mișcarea.

Partizanii ucraineni au lansat un apel la femeile trimise la moarte sigură: „Viața voastră este mai importantă decât ordinele criminale. Nu vă angajați în acest plan cinic.”

Situația din Pokrovsk, dificilă

Situația apărătorilor ucraineni în orașul Pokrovsk este dificilă, după ce zeci de soldați ruși s-au infiltrat în oraș. Civilii sunt în pericol de a fi împușcați pe stradă, în timp ce evacuarea a devenit imposibilă.

Cel puțin 250 de soldați ruși au intrat în Pokrovsk, se angajează înschimburi de focuri și ucid soldați ucraineni, în special operatori de drone. Logistica este controlată în totalitate de dronele rusești, obligând soldații ucraineni să parcurgă 10-15 km pe jos pentru a ajunge la pozițiile lor. Situația este critică, spun ofițeri ucraineni de pe front, citați de Ukrainska Pravda.

Doi ofițeri ce fac parte dintr-o brigadă care apără orașul au confirmat că trupele rusești au tras și ucis operatori de drone ucraineni, iar unități de artilerie și antitanc sunt angajați în confruntări directe în interiorul orașului.

Trupele ucrainene încă dețin poziții la sud de Pokrovsk, însă comunicarea cu acestea este minimă. Unele dintre aceste poziții sunt situate între liniile rusești.

„Infanteria este practic izolată de comandă. Îi auzim la radio și încercăm să le livrăm apă cu drone. Sunt pe poziții de două luni și jumătate, trei. Pentru brigada noastră, asta înseamnă mult timp - de obicei rotim oamenii. În Pokrovsk, sunt cel puțin 250 de ruși, probabil mai mulți. Sunt lupte pe aproape fiecare stradă; avem victime în fiecare zi.

Nu putem evacua răniții – unele dintre pozițiile din zonele împădurite sunt deja sub controlul inamicului. Ca printr-o minune, am reușit să scoatem doi infanteriști în această dimineață până la periferia orașului Pokrovsk, dar apoi o dronă FPV a lovit, iar acum amândoi sunt în stare critică.

Cea mai mare problemă este logistica. Poți parcurge o parte din drum cu mașina, dar apoi trebuie să mergi pe jos 10-15 km, cărând muniție, drone și provizii. Întregul traseu este supravegheat de drone FPV prin fibră optică. Există multe drone care staționează și zone minate îndepărtate, unde soldații sunt uciși zilnic. Sistemele robotice terestre au ajuns prea târziu”, este mărturia acestora.