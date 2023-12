Povestea primei femei șef de secție la bărbați dintr-un penitenciar românesc: „Mulțumesc, datorită dumneavoastră trăiesc!”

A lucrat o viață printre bărbați, iar acum va pune uniforma în cui. Este vorba despre comisarul șef de poliție penitenciară din Arad Ramona Șerban, care a fost la conducere peste 20 de ani

A lucrat peste 23 de ani în cadrul Penitenciarului de Maximă Siguranță Arad și mai bine de 20 de ani a fost șefă.

Ramona spune că încă din copilărie i-a plăcut să citească, în special romane polițiste, fiind pasionată de Agatha Cristhie.

„Am fost pasionată de uniformă, am admirat întotdeauna persoanele care purtau uniformă, indiferent din ce sistem făceau parte. Eram absolventă de studii juridice, voiam să-mi valorific cunoștințele și să accesez un post cu studii superioare. Nu știam nimic despre acest sistem (am fost curioasă), dar nu s-a materializat curiozitatea sub nicio formă. Era vorba că vom vizita, ca studenți, penitenciarul, dar nu s-a întâmplat. Pe atunci nu exista «Ziua Porților Deschise», sistemul nu era atât de mediatizat și deschis spre comunitate”, mărturisește Ramona Șerban.

Ea spune că, pe de altă parte, părinții săi, intelectuali (mama – educatoare, tata – revizor contabil la IAS), i-au transmis valorile în care ei credeau: corectitudine, respect, siguranță, seriozitate, fermitate în luarea deciziilor.

„Din punctul meu de vedere, toate acestea erau caracteristici de bază pentru a lucra într-un sistem militar, iar la vremea aceea sistemul penitenciar era militarizat, riguros. A purta uniformă era pentru mine o onoare și mândrie”, spune Ramona Șerban.

Întrebată dacă a fost greu la început, comisarul șef a spus că da, dar nu chiar atât de greu. Și-a început cariera în anul 2000 ca subofițer la sectorul Evidență deținuți, iar greul a venit mai târziu.

„Începând cu anul 2002, când în urma unui concurs am ocupat postul de șef secție deținere interioară. Am optat, la momentul respectiv, să fiu șef secție la bărbați. Atunci eram prima femeie – șef secție pe o secție de bărbați din țară. Abia în clipa aceea am simțit că începea greul. După două săptămâni am mai primit o secție..., bărbați, bărbați, bărbați. Aveam 28 de ani. Dar cu ajutorul colegilor, a ambiției mele de a demonstra că pot și voi reuși, m-am adaptat. Și am rămas șef secție pe 2-3 secții de bărbați timp de 21 de ani”, adaugă Ramona Șerban.

„Nu i-am judecat niciodată, nici ca om, nici ca profesionist”

Întrebată dacă au fost momente în care a regretat alegerea făcută, aceasta a răspuns: „Ooo, nu. Nu am regretat niciodată! Am fost mândră. Au fost și situații grele, destul de multe, dar nu au fost momente de regret. Nu știam cum era în altă parte, nu eram curioasă. Am fost înconjurată întotdeauna de oameni frumoși la suflet, de un colectiv unit, atât vechea generație din care am făcut eu parte, cât și noua generație. A fost interesant să lucrez cu deținuții”, povestește Ramona Șerban



Ea spune că nu era curioasă în legătură cu fapta comisă de un deținut decât „într-o oarecare măsură”, cât să-l poată cunoaște.

„Nu i-am judecat niciodată, nici ca om, nici ca profesionist. Îmi place să cred că i-am tratat în mod egal pe toți, conform categoriei din care făceau parte (minori, tineri, adulți), obiectiv, prompt și cu respect. Am oferit respect, am primit respect. Nu am avut niciun fel de probleme, de insulte sau injurii directe, nici în interiorul unității, nici afară în libertate, pentru că au existat situații ca după liberarea acestora să ne întâlnim pe stradă”, precizează arădeanca.

Ramona Șerban spune că este o meserie pe care o recomandă oricui dorește să profeseze într-un sistem de siguranță, care vrea să promoveze și să demonstreze în primul rând sieși, apoi celorlalți, că se poate. În prezentm are colege care fac acest lucru.

Întrebată dacă are amintiri plăcute legate de deținuți, Ramona Șerban a răspuns: „S-a întâmplat recent, când în biserica din unitate, un grup de colindători-deținuți de la Penitenciarul Timișoara (care au fost pe secția mea de carantină), împreună cu câțiva deținuți de la noi, mi-au cântat «La mulți ani!». Și au plâns când au aflat că mă voi pensiona”.

Comisarul șef a mai povestit că are un alt exemplu, al unui deținut intelectual, cu studii, instabil emoțional, care, la impactul cu detenția, era dărâmat, aproape depresiv.

„I-am cerut altui deținut să nu doarmă în noaptea următoare, să aibă grijă de el, iar angajaților, atenție sporită. După câtiva ani, deținutul mi-a spus: «Mulțumesc, doamna Ramona, datorită dumneavoastră trăiesc!». A fost un semn de recunoștință și respect”, mărtuisește, emoționată, Ramona Șerban.

Comișarul șef vrea să mulțumească celor care au sprijinit-o în carieră, printre ei, directorului general dr. Dan Halchin, care, anul acesta, la Gala Excelenței Feminine, i-a oferit Premiul de excelență pentru perseverența aplicării legislației execuțional penale în serviciul penitenciar, pentru întreaga activitate:

„Mulțumesc directorul general dr. Dan Halchin, conducerii Penitenciarului Arad pentru sprijin și susținere, care m-au înțeles în momentele dificile, m-au încurajat și respectat pentru toate deciziile luate în vederea susținerii unui climat profesional. Nu în ultimul rând, mulțumesc colegilor care de-a lungul carierei au fost alături de mine, m-au ajutat să mă dezvolt ca un bun profesionist, dar și ca omul căruia îi revine obligația să împlinească îndatoririle potrivit statutului de polițist de penitenciare”.