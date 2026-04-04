În plină criză a carburanților, un oraș din România propune bilete de 1 leu pe zi la transportul în comun

Călătorii ar putea plăti doar 1 leu pentru o zi întreagă de transport public într-un oraș din România, în contextul în care autoritățile locale încearcă să îi încurajeze pe oameni să renunțe la mașini.

Primăria municipiului Arad propune ca tariful transportului public să fie redus la un leu pe zi, în contextul scumpirilor carburanților din ultimele săptămâni.

Anunțul a fost făcut marți de primarul orașului, Călin Bibarț, care a spus că are pregătit proiectul de hotărâre prin care propune introducerea tarifului unic de 1 leu (TVA inclus) pentru un tichet de călătorie valabil 24 de ore pe toate liniile de transport public din municipiu.

"Mi-am dorit să avem un transport public gratuit, însă legislația actuală nu permite autorităților locale să acorde gratuitate tuturor călătorilor. În aceste condiții, până vom avea o legislație corespunzătoare, propun o soluție alternativă și anume un tarif de 1 leu pe 24 de ore pentru toți cetățenii", a declarat primarul Călin Bibarț, potrivit unui comunicat de presă.

În prezent, prețul unui bilet la transportul public în Arad este de 4,5 lei și este valabil timp de o oră.

Proiectul urmează să intre în dezbatere și, dacă va fi aprobat, ar putea fi implementat în cel mult două luni.

Conform procedurii, acesta va fi inițial publicat în transparență decizională, apoi transmis pentru obținerea avizelor necesare de la instituțiile competente.

"Aș fi dispus (n. red. să renunțe la mașina personală). Cu motorina asta scumpă, cu problemele din ziua de astăzi, e mult mai bine cu tramvaiul", a declarat un șofer pentru Digi24.

Proiectul face parte totodată din strategia autorităților locale de a încuraja oamenii să folosească mai mult transportul în comun, în special tramvaiele și autobuzele electrice, în locul mașinilor personale.