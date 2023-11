Memoria unui erou. Gheorghe Oprean, român care și-a iubit neamul și credința străbună

Un moment istoric a avut loc, marți 28 noiembrie 2023, la Arad, deoarece urmașii celui mai dârz luptător pentru unitatea naţională, Gheorge Oprean, s-au reunit la lansare unei cărți.

Gheorghe Oprean, în calitate de preot-căpitan, a luptat pe front, în prima conflagrație mondială.

Astfel, în sala „Astra” a Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad a fost lansată cartea „Gheorghe Oprean – O viață închinată unirii românilor și înălțării Bisercii Ortodoxe.

Alături de Răzvan Ducan, autorul volumului au vorbit despre carte dr. Nicolae Băciuț, editorul volumului magistratul dr. Horea Oprean, nepot al preotului Gheorghe Oprean și dr. Doru Sinaci. Moderatorul a fost prof. Ioana Nistor. În sala s-au aflat urmașii lui Gheorghe Oprean, inclusiv cei mai mici, adică nepoții magistratului Horea. Ba mai mult au participat și colegii nepotului Andrei, pentru a învăța o lecție de istorie.

De asemenea, atmosfera evenimentului a fost întregită de un recital muzical susținut de Andrei Gurău – voce și Alexandru Bozgan – taragot, cursanți ai Școlii Populare de Arte Arad, sub coordonarea dir. prof. Vasile Rus.

Apelând la bogate resurse biografice și bibliografice, autorul consemnează cele mai emoționante file a momentelor care au prefigurat Marea Unire. În ziua de 17 noiembrie 1918, „s-a sfințit steagul nostru tricolor și s-a depus jurământul de către toți ofițerii și soldații români, în curtea cazarmei, acum a noastră […] cu nespusă de mare însuflețire”.

Steagul a fost sfințit de protopopul colonel Serafim, alături de preoții militari Gheorghe Oprean și Pavel Popa, iar ulterior, acest „act istoric al neamului nostru românesc” este imortalizat de „un fotograf din Mariahilferstrasse”, care nu este altul decât Samoilă Mârza, devenit ulterior „fotograful Unirii” de la 1 Decembrie 1918.

Ce spune magistratul Gheorghe Oprean

„Gheorghe Oprean a fost fratele bunicului meu. Suntem aici ca să ne bucurăm de omagierea unchiului pe care îl datorăm în exclusivitate autorilor care au avut răbdarea și bucuria ca să realizeze această carte. Gheorghe Oprean a fost nu numai protopop de Târnăveni și ctitor al Bisericii „Sfântul Gheorghe” din Târnăveni, ci a fost secretar general al Unirii Transilvaniei cu România la Viena, când s-a depus jurământul trupelor române. A fost un personaj extraordinar din punct de vedere al istoriei”, a declarat dr. Horea Oprean.

Răzvan Ducan, autorul cărții a declarat pentru Adevărul: „Am venit din județul Mureș de la aproape 400 de kilometri pentru a-l comemora pe marele luptător pentru Marea Unire, care a fost Gheorghe Oprean. Niciodată nu este târziu pentru un erau al neamului să fie comemorat. A fost în prima linie a mareului eveniment de acum 105 ani. El a acționat în două direcții cum e și titlul acestei cărți. Una este în direcția Unirii Mari, în calitatea de preot căpitan a fost secretarul senatului sau sfaturilor ofițerilor și soldaților români, catonați la Viena”.

Nicolae Băciuț a spus: „Lansarea acestei cărți la Arad era un lucru aproape obligatoriu în memoria luptătorului pentru credința strămoșească și pentru Marea Unire. El s-a născut în județul Mureș, dar a studiat și și-a consolidat opțiunea sa profesională la Arad”. Prezența noastră la Arad încearcă să descopere pentru publicul de aici o carte a unuia dintre cei mai importanți luptători pentru Marea Unire din județul Mureș”.

Dr. Doru Sinaci, care ocupă și funcția de suprefect al Județului Arad a declarat: „Autorul și editorul merită toată considerația noastră. Ne aduc în memoria noastră întâmplări care vor contribui la îndreptarea istoriei. O să mă refer aici doar la acele mărturii care le avem, care în câțiva ani îndreaptă erorile istoriei și de pe urma cărora învățăm adevărat istorie. Nu există o istorie unică, dar una cât mai aproape de adevăr trebuie să fie. Mâine, în cadrul unei recepții date cu ocazia Zilei de 1 Decembrie îi vom oferi domnului magistrat dr. Horea Oprean, Ordinul Astra Arădeană 1816”.

Urmașii

Magistratul Horea Oprean are rândul lui doi băieți: pe Tudor (care este avocat) și pe Radu (care și el a practicat avocatura). Tudor are un băiat Andrei, care este în clasa a V-a la Colegiul Național „Preparandia-Dimitrie Țichindeal” din Arad. Radu are doi băieți: Alexandru, în clasa a XI-a la Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad, fiind primul din clasă și excepțional la matematică, și Victor, care are 6 ani.

Fratele lui Nicolae, Ovidiu Oprean, îi are copii pe: Florin (medic veterinar, răposat, cu fiul Cosmin, farmacist la Lipova) și pe Octavian (inginer, cu fiul Bogdan, avocat la Timișoara).

Și enumerarea nu se oprește aici. Din familia preotului Gheorghe Oprean s-au ridicat preoți, ingineri, juriști, medici etc. Profesorul Horea Oprean îi știe pe toți, arborele genealogic fiind bine întocmit și păstrat în familie. O parte dintre ei au fost prezenți la lansare.