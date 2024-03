Gala Elitelor Arădene a premiat personalități. Ovidiu Hațegan, discurs emoționant: „Azi trebuia să închin cu tata“ FOTO VIDEO

Șase personalități marcante din vestul țării au primit trofee la Gala Elitelor Arădene, ajunsă la cea de-a treia ediție. A fost un eveniment de mare clasă, la care a fost invitată și Paula Seling.

Printre premiații galei de sâmbătă, 23 martie 2024, se numără și două personalități recunoscute la nivel național și nu numai: arbitrul Ovidiu Hațegan, cel care a fost premiat pentru promovarea imaginii Aradului, și unul dintre cei mai mari fermieri din țară, Dimitrie Muscă, care a luat Premiul „Caius Iacob” pentru matematică, științe inginerești.

Ovidiu Hațegan și-a început activitatea în domeniul fotbalului în 1996, activând din 2006 în Liga I. Din 2008 a devenit arbitru FIFA, arbitrând până în prezent peste 30 meciuri internaționale.

Dimitrie Muscă a înființat prima societate agricolă din România, care astăzi a ajuns cel mai mare holding de producție și desfacere din țară: 7.600 hectare teren arabil, trei complexe de porci cu 50.000 capete, 2 complexe de bovine cu 3.000 capete, 2 abatoare, fabrică de pâine, fabrică de lapte, 40 magazine în care se comercializează produsele.

Ambele discursuri au fost puternice și emoționante.

Evenimentul a avut loc în sala de spectacole a Palatului Cultural și a fost unul de înaltă ținută printre invitați fiind persoane importante din țară. Creatorul de modă Călălin Botezatu s-a aflat și el în sală.

Înainte de începerea propriu-zisă a galei, invitații au putut admira și două expoziții de artă, fiecare cuprinzând câte 12 lucrări. Artistul Bogdan Țigan și-a expus picturile în hol, la parter, iar la etaj s-a aflat expoziția maestrului Sever Frențiu.

Publicul a fost încântat și de către solista Geanina Giblak, alături de orchestra Filarmoncii. Geanina Giblak este o tânără talentată din comuna Vinga, județul Arad.

Cuvântul de bun venit a fost rostit de Cătălin Tohăneanu, Marele Maestru al Marii Loji Naționale din România, urmat de Nicolae Iancu, reprezentantul Consiliului pentru Elitele Arădene – gruparea de asociații responsabile cu organizarea evenimentului.

„Aceată Gală ne dă privilegiul să fim împreună cu oameni care sunt modele de devenire, care dau semns vieții într-o societate a cunoașterii spirituale. Apreciem că este necesar să evidențiem persoane care prin implicare și stăruință în atingerea obiectivelor precum și prin transformarea acestora în resurse a căror valoare aparent este atribuită individual aduc bucurie în sufletul semenilor, generează o stare de bine celor care impărtățesc realizările altora și contribuie la transformarea reușitei individuale într-o bogăție colectivă”, a declarat Nicolae Iancu, reprezentantul Consiliului pentru Elitele Arădene.

Au mai fost discursuri și din partea președintelui Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, și a primarului Aradului, Călin Bibarț.

Echipe academice

Pentru desemnarea câștigătorilor, trei dintre categorii au fost jurizate de o echipă academică de la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, iar alte trei de către o echipă academică de la Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad.

Astfel, ing. Dimitrie Muscă a primit Premiul „Caius Iacob” pentru matematică, științe inginerești.

Acesta s-a născut în 1950, în comuna Olari, județul Arad și în 1975 a absolvit studiile la Facultatea de Agronomie din Timișoara. În anul respectiv a lucrat inginer la CAP din Pilu. Apoi, în 1979, a fost numit șef de fermă, la CAP Timpuri Noi din Pecica, iar din 1981 a ocupat funcția de inginer șef. În 1987, a fost transferat la CAP Lumea Nouă Curtici, unde peste trei ani, în 1990, a construit Combinatul Agroindustrial (CAI) Curtici, prima societate agricolă din România, care astăzi a ajuns cel mai mare holding de producție și desfacere din țară: 7600 hectare teren arabil.

Președintele comisiei de jurizare care l-a desemnat câștigător la Gala Elitelor Arădene anul acesta a fost dr. hab. Andrei Kozma, membru al Academiei de Științe Medicale și a Academiei Oamenilor de Științe din România. În laudatio, Dimitrie Muscă este descris ca „un colos al agriculturii românești”.

Dimitrie Muscă a vorbit despre despre lupta câștigată pe care a avut-o împotriva introducerii exploatării gazelor de șist la Curtici, subliniind toxicitatea lor.

Arbitrul de talie internațională Ovidiu Hațegan a luat Premiul „Francisc Von Neuman” pentru promovarea imaginii Aradului.

Născut în 1980, la Arad, Ovidiu Hațegan și-a început activitatea în domeniul fotbalului în 1996, activând din 2006 în Liga I. Din 2008 a devenit arbitru FIFA, arbitrând până în prezent peste 30 meciuri internaționale. În paralel, a urmat studii universitare în domeniul medicinei, absolvind în 2005 Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, în 2010 obținând titlul de doctor în medicină, iar din 2012 a devenit cadru didactic la Facultatea de Medicină din cadrul UVVG Arad.

Dintre realizările ca arbitru, amintim: debutul la cea mai importantă competiție europeană intercluburi UEFA (2011), iar din 2015 face parte din Grupul de Elită al arbitrilor UEFA. În acel an, a debutat și la Campionatul Mondial de Tineret Sub 20 de ani în Noua Zeelandă. În 2016, a trecut în palmares primul Campionat European de Fotbal la nivel de seniori, desfășurat în Franța. În anul 2020 a devenit singurul arbitru din lume care a oficiat numărul maxim de meciuri (6) în grupele UEFA Champions League.

Anul 2022 a fost un moment de cumpănă pentru Hațegan, fiind operat pe inimă, după ce a suferit un infarct. Acest lucru nu l-a oprit însă, arbitrul reluându-și activitatea la un an distanță, pentru prima oară în 20 aprilie 2023, atunci când a arbitrat un meci test al echipei UTA contra juniorilor din propria academie, iar după aceea ca arbitru de centru în Superligă.

Președintele comisiei de jurizare care l-a desemnat câștigător la Gala Elitelor Arădene anul acesta a fost conf. univ. dr. Andrei Anghelina de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.

Ziua în care a primit premiul (23 martie) a coincis cu ziua de naștere a tatălui său, care a decedat în 2022. Astfel că discursul lui Hațegan a fost unul emoționant.

„Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase, o surpriză deosebită fiind și omul care a fost lângă mine tot timpul în acest traseu, Daniel Șovre, vă mulțumesc încă o dată pentru surpriză și mulțumesc pentru suport. Simt o fericire deosebită, o bucurie, mai ales trecând peste toate evenimentele dificile din viața mea. Dumnezeu m-a ajutat să revin în vârf și să reprezint Aradul cu cinste la cel mai înalt nivel”, sunt primele fraze din discurs.

Hațegan continuă mesajul prin recomandarea care i-a fost făcută să părăsească Aradul: „Mi se recomanda din lumea fotbalului că «ar fi mai bine să pleci din orașul tău, un oraș mai mic, ar fi mai bine să mergi într-un oraș mai mare, care îți oferă vizibilitate, să ai șansa să promovezi mai repede și să ajungi mai repede la nivelul de vîrf». Am refuzat să cred acest lucru, m-am încăpățânat să rămân în Aradul meu frumos, mă bucur că am făcut acest pas și timpul mi-a dat dreptate, reușind ca după ani și ani de muncă să duc Aradul acolo unde îi este locul, la nivel de vârf, atât pe plan național, cât și pe plan internațional. Și la fel, după această mică pauză, m-am gândit să o fac din nou și sper să o fac cu cinste încă mulți ani de-acum”, a spus el.

Printre cei cărora le-a mulțumit se numără și tatăl lui. „Vreau să mulțumesc Universității de Vest Vasile Goldiș, în special doamnei rector Coralia Cotoraci, de asemenea organizatorilor, partenerilor și tuturor persoanelor implicate în acest minunat eveniment. De asemenea, un mare mulțumesc soției mele și copiilor, care reprezintă sprijinul cel mai important pentru mine, fără ei cu siguranță nu aș fi ajuns aici. Iar la final, le mulțumesc părinților mei, care de sus sper că sunt foarte mândri în acest moment. Și mai ales tatălui meu, cu care trebuia astăzi să închin un pahar, de ziua lui”, a adaugat cu lacrimi în ochi, Ovidiu Hațegan.

Premii au mai luat prof. univ. dr. ing. Petru Andea – Premiul „Ștefan Augustin Doinaș” pentru performanțe deosebite în educație.

Născut în 1949, în Chelmac, județul Arad, Petru Andea a absolvit în 1972 Facultatea de Electronică a Universității Politehnice din Timișoara, unde a profesat timp de 40 ani în mediul academic. A elaborat și publicat peste 110 lucrări științifice, dintre care 18 cotate ISI sau echivalente, a obținut 13 brevete de invenție și 13 certificate de inovator. De-a lungul timpului, a ajuns secretar științific al Senatului Universității Politehnice, decan al Facultății de Electrotehnică, director al Agenției Naționale pentru Calificări în Învățământul Superior, vicepreședinte al Comisiei CNATDCU pentru inginerie electrică, membru în Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, al The Institute of Electrical and Electronics Engineering USA etc.

Președintele comisiei de jurizare care l-a desemnat câștigător la Gala Elitelor Arădene anul acesta a fost academician Păun Ioan Otiman, membru titular al Academiei Române. În laudatio se mai menționează că prof. univ. dr. ing. Petru Andea „a fost mereu alături de universitatea de stat din Arad, a susținut dezvoltarea ei și nu s-a sfiit niciodată să fie un arădean în mijlocul timișorenilor”.

Prof. univ. dr. Sorin Mitu – Premiul „Sever Frențiu” pentru științe umaniste și arte

Născut la Arad în 1965, Sorin-Marin Mitu a absolvit ca șef de promoție Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în 1989, obținând tot acolo și titlul de doctor, în 1996. La aceeași facultate și-a desfășurat și activitatea didactică, parcurgând toate etapele, iar din 2003 ajungând profesor universitar, iar din 2011 a ajuns directorul Departamentului de Istorie Modernă. În activitatea de cercetare, a realizat numeroase studii și articole publicate în țară și străinătate. Este autor al unor cărți de referință în istoriografia română contemporană, dintre care „Geneza identității naționale la românii ardeleni”, „National Identity of Romanians in Transylvania”, „Die ethnische identität der siebenbürger Rumänen”, „Ungurii despre români. Nașterea unei imagini etnice” etc., lucrările dumnealui fiind recunoscute și la nivel internațional.

Președintele comisiei de jurizare care l-a desemnat câștigător la Gala Elitelor Arădene anul acesta a fost conf. univ. dr. Cristian Bențe, de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, iar în laudatio prof. univ. dr. Sorin Mitu este numit „unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai noii generații de istorici, de după 1989”.

Prof. univ. dr. István Krizbai – Premiul „Aurel Ardelean” pentru științe biologice și biomedicale.

Născut în 1965 la Deva, copilăria și adolescența și-a petrecut-o la Arad, urmând școala la Colegiul Național Moise Nicoară. A absolvit apoi studiile universitare, în 1989, la Institutul de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș, iar în 1990 a obținut cu suma cum laude diploma de medic generalist la Universitatea Semmelweis din Budapesta, iar doctoratul l-a obținut la Universitatea din Szeged. Timp de 5 ani a lucrat ca cercetător științific la Universitatea din Göttingen, Germania și la Institutul de Biologie Moleculară al Academiei de Știință din Austria. Din 2013 este doctor al Academiei de Științe din Ungaria și profesor universitar și conducător de doctorate la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, fiind și director al Școlii Doctorale de Biologie. A publicat peste 100 articole ISI și 43 Google scholar care au primit aproape 6000 citații, a fost și este director de proiect în numeroase proiecte de cercetare naționale și internaționale.

Președintele comisiei de jurizare care l-a desemnat câștigător la Gala Elitelor Arădene anul acesta a fost prof. univ. dr. Anca Hermenean, de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.

Ing. ec. Sorin Constantinescu – Premiul „Dimitrie Cameniță” pentru științe sociale, economie și antreprenoriat

Născut în 1967 la Timișoara, Sorin Constantinescu a copilărit la Șicula, județul Arad, iar studiile liceale le-a urmat apoi la Ineu, unde ulterior a introdus în circuitul turistic Conacul Sava Brancovici. Studiile universitare le-a urmat la Facultatea de Construcții de la Politehnica Timișoara și la Facultatea de Economia Turismului din cadrul Universității Româno-Americane de la București, unde și-a luat și doctoratul cu tema „Aspecte specifice criminalității economico-financiare din domeniul jocurilor de noroc”. Între 2012-2013, a fost consilier al directorului general al Loteriei Române, iar din 2020 consilier al Secretarului general al Guvernului în probleme de loterie națională și Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Este și fondatorul Gaming Consulting, liderul pieței de consultanță în domeniul jocurilor de noroc și desfășoară numeroase campanii naționale prin care atenționează asupra pericolelor jocurilor de noroc în rândul tinerilor. A susținut numeroase conferințe internaționale, a publicat lucrări și cărți de specialitate, iar în 2022 a primit premiul pentru „cea mai rapidă ascensiune în mediul online din România” din partea revistei „Financial Intelligence”.

Președintele comisiei de jurizare care l-a desemnat câștigător la Gala Elitelor Arădene anul acesta a fost academicianul Lucian Liviu Albu, de la Academia Română.

Fiecare laureat a primit, pe lângă diplomă și trofeu, un premiu bănesc de 6000 lei.

Gala Elitelor Arădene 2024 a fost organizată de asociațiile Fraternitas 37, Concordia 271, Preparandia 345, Milan Tabacovici, Aurel Ardelean Academica, SF 6020, Casa cu Lacăt și Asociația Emera, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, sub egida Marii Loji Naționale din România, în parteneriat cu Primăria Municipiului Arad și Consiliul Județean Arad.

Evenimentul a fost prezentat de către Loredana Corchiș și Sorin Popa, director General Maxwell Leadership Romania.