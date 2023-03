Taxiul aerian, inventat la Arad. Omul care proiectează viitorul, premiat la Gala Elitelor Arădene FOTO VIDEO

Unul dintre românii care proiectează viitorul, Dănuț Sobol, a fost unul dintre premianții Galei Elitelor Arădene, care a avut loc în seara zilei de 18 martie 2023.

Aărdeanul Dănuț Sobol a devenit cunoscut pentru invențiile sale când a creat cea mai ușoară bicicletă integrală din lemn dotată cu cutie de viteze. Invenția este în curs de omologare în Cartea Recordurilor drept cea mai uşoară bicicletă din lume, cu greutatea 2.764 grame.

Astfel că Sobol, care este unul dintre românii care proiectează viitorul, a fost unul dintre laureații Galei Elitelor Arădene, care a avut loc în seara zilei de 18 martie 2023. El a fost onorat cu Premiul Caius Iacob - pentru matematică și științe inginerești.

„Pasiunea pentru lemn și-a cultivat-o în timpul anilor de școală, la singurul liceu din Arad care pregătea meseriași în lucrul cu lemnul: Liceul Forestier. Absolvent al Facultății de Inginerie din cadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad, profesor la cercul de aeromodele de la Palatal Copiilor, viața inginerului Sobol a devenit o permanentă căutare de soluții inovative. A fost responsabil Creativitate în cadrul Trustului Construcții Montaj, Trustul Construcții I din Timișoara, manager în cadrul propriei companii de amenajaări interioare, iar în prezent coordonează Cercul de creativitate tehnico-științifică studențească Prolnventius al Uniiveristății „Aurel Vlaicu” insuflând studenților îndrăzneala de a crea ceva nou. A reușit să coaguleze inventatorii în două grupuri de cercetare-dezvoltare: INOV.AR-TECH și DRONE-TECH. Pentru toate acestea considerăm că locul lui Dănuț Sobol este alături de elitele Aradului”, a spus prof universitar dr. ing Alexandru Popa.

Arădeanul a obținut medalii de aur pentru invențiile sale și a ajutat și alți inventatori să-și breveze propriile invenții.

Ultimul său mare proiect este legat de mobilitatea urbană, acesta îl va duce la Salonul de Invenții de la Geneva din aprilie 2023, unde va prezenta noua idee revoluționară pentru transportul aerian urban (un fel de taxi aerian) alături de alți cinci inventatori. Astfel, este posibil ca peste câțiva ani aparatele de zbor să transporte pe cerul Aradului colete și chiar pasageri.

Ceilalţi cinci inventatori arădeni care merg la Geneva sunt Gabriel Muşet, Eugen Buşa, Radu Ioan, Adriana Moţica şi Răzvan Dancu. Ei vor prezenta o instalaţie pentru protejarea vehiculelor rutiere, un organizator pentru uz casnic şi un paravan mobil inteligent pentru uz casnic.

Totul a început de la o carte citită în adolescență

„Totul a început în adolescență când fratele meu mi-a dat să citesc <Viața lui Leonardo ca Vinci>. Apoi peste câțiva ani, în liceu, am descoperit munca mareului nostru savant Henri Coandă și din acel moment, am știut exact ce trebuie să fac, care îmi va fi drumul. Și iată după aproape 50 de ani pregătesc proiecte, am depus brevete, am construit o dublă echipă de specialiști pentru a da sens transportului aerian al mileniului III“, mărturisește Dănuț Sobol.

El consideră că invențiile pe care le va prezenta la Genova vor aduce cinste Aradului, țării și vor aduce progres în lume.

„Am început în viață pe direcția teoretică a brevetelor de inveții, m-am și specializat în asta, apoi am fost la Palatal Copiilor unde am simțit nevoia alături de cei mai mari să facem ceva concret, real, palpabil și în condițiile acestea, într-un fel de joacă am realizat noi acea bicicletă de record mondial. Va fi prezentă la Geneva și în același registru vom prezenta o soluție amplă cu mult mai interesantă din domenciul energiilor neconvenționale, energiilor verzi, o familie de turbine care acoperă trei brevete de inveții și patru cereri de brevet de invenție, o turbină ce o studiez, o analizez încă de prin anii 1980 pe când eram la liceu”, declară inventatorul Dănuț Sobol.

→ Imaginea 1/10: Inventator 4 jpg

Inventatorul arădean consideră că cel mai important proiect este cel legat de mobilitatea aeriană.

„Am cristalizat un întreg sistem de transport urban cu o multitudine de soluții în care sunt incluși și alți inventatori. Un aparat de zbor - nu dronă, pentru că ideea este acea a binecunoscutului aero-taxi, și acolo am adus îmbunătățiri și soluții tehnice cu totul și cu totul excepționale. Vom prezenta un alt sistem de propulsie, cu totul alt tip de motoare cu reacție. Vor fi folosite probabil pente câțiva ani datorită efortului pe care l-am depus noi aici în Arad”, precizează Sobol.

Citește și: Un inventator arădean a ajuns cunoscut la nivel internaţional după ce a înlocuit combustibilul cu apă

Gala Elitelor Arădene, la a II-a ediție

Gala Elitelor Arădene, aflată la cea de-a doua ediție, este un eveniment inițiat de asociațiile Fraternitas 37, Concordia 271, Preparandia 345, Milan Tabacovici, Aurel Ardelean Academica, SF 6020, Casa cu Lacăt, organizat de Consiliul pentru Elitele Arădene, care reunește pe lângă cele șapte ONG-uri, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, sub egida Marii Loji Naționale din România, în parteneriat cu Primăria Municipiului Arad și Consiliul Județean Arad.

„Este o seară frumoasă pentru societatea arădeană - o seară în care facem diferența între colectivitate și comunitate, când aducem un omagiu spiritului arădean, valorilor locale și performanței, prin recunoașterea publică și premierea excelenței. La Arad se întâmplă lucruri admirabile și pentru asta vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră. Om cu om, vă strâng mâna pentru efortul pe care îl faceți în profesie sau în timpul liber, sau sacrificând timpul liber pentru profesie, să construiți, să oferiți din suflet și din intelect, să faceți viața mai bună în jurul dumneavoastră. Și cred cu tărie că exemplul dumneavoastră trebuie prezentat, rostogolit, pus în vitrină, ca tinerii să vadă și să înțeleagă că așa trebuie să funcționeze lucrurile, că asta este calea de urmat. Nu vor reuși toți să vă egaleze, dar cu cât vor încerca mai mulți, cu atât mai bine le va fi lor, Aradului și țării”, ea fost mesajul rostit de președintele Consiliului Județean, Iustin Cionca.

Astfel, 7 premii au fost acordate unor personalități din comunitatea locală, care au performat în domeniile. Fiecare premiu fiind în valoare de 5.000 de lei, după cum urmează:

Premiul Caius Iacob – pentru matematică, științe inginerești: Dănuț Sobol

Premiul Dimitrie Cameniță – pentru științe sociale, economie și antreprenoriat: Monica Diana Fufezan - creatoare de modă.

Premiul Sever Frențiu – pentru științe umaniste și arte: prof.univ.dr. Ovidiu Coriolan Pecican.

Premiul Aurel Ardelean – pentru științe biologice și biomedicale: acadamicianului Ștefan N. Constantinescu.

Premiul Ștefan Augustin Doinaș – pentru performanțe deosebite în educație: Iosef Wolf, isotricul de scrie istoria proprilor locuri.

Premiul Francisc Von Neuman – pentru promovarea imaginii Aradului: Mirco Maschio, lider pe piața autohtonă a utilajelor agricole.

Premiul Special GEA – pentru elitele viitorului: Echipa de Robotică Infinity Bolts.

Premii donate

Mirco Maschio a donat premiul său Asociației Cetatea Voluntarilor, care se ocupă cu renovarea unor secții de spital din Arad, dar și a unor intituții de invățământ din județ, totul din donații. Asociația este condusă de către Anamaria Popa.

Creatoarea de modă Monica Diana Fufezan a spus că va dona și ea premiul, însă nu s-a gândit cui, dar va anunța decizia.

Atmosfera Galei a fost una încântătoare mai ales că pe scenă au urcat: Cezar Ouatu, cu orchestra sa, și inegalabila Oana Lianu, cea care a devenit Ambasador cultural al Romaniei în lume.

Gala a fost prezentată de către Daniela Boiț și Sorin Popa.

„Am simțit încărcătură emoțională foarte mare, am văzut laureați care au vibrat de emoții și sper din tot sufletul ca an de an să putem organiza evenimentul care anul acesta s-a ridicat mult față de cel de anul trecut. Se impune să aducem mulțumiri celor fără de care el nu se putea pune în scenă, adică sponsorilor, și să îi invităm să ne fie alături și pe viitor, deoarece demonstrăm că prin spijinul lor reușim să punem în scenă ceea ce comunitatea arădeană acceptă și valorizează”, a declarat Nicolae Iancu, reprezentantul Consiliului pentru Elitele Arădene.