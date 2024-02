Fotografia care a devenit virală, cu un polițist și o mașină inscripționată „Police”. Ce a pățit șoferul cu tupeu

O fotografie în care apare un polițist arădean și o mașină inscripționată cu POLICE a făcut deliciul internauților. Cel care s-a supărat a fost șoferul care a primit și o amendă.

Mai mult de atât fotografia a fost postată de către un polițist pe grupul de Facebook Aradtraffic alături de mesajul: „Să facem cunoștință...POLIȚIA!Încântat. POLICE!”.

Postarea a adunat imediat comentarii, care mai de care mai haioase. Participanții la trafic spun că nu este prima dată când mașina este văzută în anumite zone din municipiul și județul Arad.

„Nu are nici o culoare ce este regăsită în mașinile de poliție.... Police poate veni de la trupa police.. doar de un avocat are nevoie”, sau „Din cauza lui am frânat ca prostu la intrare în Mândruloc într-o dimineață” ori „Poliția după o lună în Vaslui” sau „Tot mai mulți noaptea îi văd în salopetă și mă derutează acuma și ăsta cu tigaia lui”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Mașina aparține unei școli de șoferi cunoscută din județul Arad.

Ce spune poliția

Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Arad au venit cu precizări despre acest caz.

Astfel, în dimineața zilei de 1 februarie, polițiștii Biroului Rutier au oprit pentru control, un autoturism care se deplasa pe Calea Radnei, din municipiu. Din verificări, a reieșit că autoturismul, condus de un bărbat de 53 de ani, din Arad, nu avea menționată, în certificatul de înmatriculare, culoarea reală a autovehiculului.

„Un bărbat de 53 de ani, din Arad, care circula cu o mașină inscripționată «POLICE», a fost sancționat pentru că nu avea menționată în certificatul de înmatriculare culoarea reală a autovehiculului. Având în vedere cele constatate, conducătorul autoturismului a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 990 de lei, reținerea certificatului de înmatriculare și plăcuțelor nu numărul de înmatriculare, până la intrarea în legalitate”, a declarat Claudia Iuga, purtător de cuvânt al IJP Arad.