Anchetă la UPU Arad. Paznici acuzaţi că au ridicat o pacientă bolnavă de pe un scaun pentru că „era al lor”

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a demarat o anchetă după ce o femeie a reclamat că agenţii de pază din Unitatea de Primiri Urgenţe i-ar fi luat scaunul pe care fusese aşezată din lipsă de paturi, deşi se simţea foarte rău şi avea simptome de infecţie respiratorie. Potrivit relatării, cei doi agenţi, un bărbat şi o femeie, ar fi afirmat că nu vor sta în picioare în timpul serviciului pentru ca pacienţii să stea jos, informează News.ro.

Femeia a povestit incidentul într-o postare pe Facebook, unde a publicat şi imagini cu personalul de pază din spital. „Nu sunt genul de om care să fac «reclamă», da nesimţiţii ăştia doi merită ...”, a scris aceasta.

Ea a relatat că a ajuns la spital împreună cu soţul şi cele trei fiice, toate având simptome severe de infecţie respiratorie. „Între timp, le ia pe fete şi îmi spune că nu au paturi şi că va trebui să stăm toate 4 într-un pat. Na, am zis asta este. Le-am întins pe toate 3 fetiţele pe un pat şi mie îmi aduce o asistenta un scaun. Aveam nişte dureri groaznice, febră, frisoane .. efectiv simţeam că mor”, a povestit femeia.

La scurt timp după ce s-a aşezat, agenţii de pază i-ar fi cerut să se ridice de pe scaun, însă aceasta nu a reacţionat imediat. „Atât mi-a trebuit, că în sec doi m-au luat amândoi de umeri şi m-au ridicat de pe scaun şi au plecat cu tot cu scaun pentru că era al lor şi ei nu stau în picioare să stea bolnavii jos. (...) Încă nu pot să cred cu câtă nesimţire şi nepasere suntem trataţi. A început cearta, că nu am voie sa fac poze în spital”, a mai relatat femeia.

În urma apariţiei imaginilor şi a reacţiilor din mediul online, conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a transmis, joi, printr-un comunicat, că „nu tolerează asemenea comportamente din partea personalului unităţii sau a societăţilor comerciale cu care unitatea are încheiate contracte de prestări servicii”.

Reprezentanţii unităţii medicale au precizat că „au fost convocaţi reprezentaţii societăţii, respectiv medicul şef şi asistentul şef al Unităţii de Primire Urgenţe pentru a verifica şi analiza situaţia reclamată în mediul on-line şi pentru a dispune măsurile necesare, conform contractelor de muncă şi de prestări servicii pentru ca astfel de comportamente să nu se mai repete”.

Totodată, spitalul a anunţat că firmei de pază i s-a solicitat înlocuirea agentului de pază din Unitatea de Primire Urgenţe şi reinstruirea tuturor agenţilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul spitalului.