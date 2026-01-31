search
Sâmbătă, 31 Ianuarie 2026
Peste o tonă de peşte prins ilegal, capturată în Teleorman. Șoferul care transporta prada avea numere false la mașină

Publicat:

Poliţiştii din judeţul Teleorman au identificat un autoturism care transporta peste 1,2 tone de peşte prins ilegal, verificările făcute în bazele de date arătând că maşina folosită pentru transport avea numere false de înmatriculare.

Captură de pește în Teleorman FOTO: IPJ Teleorman
Captura a fost făcută de poliţiştii Serviciului Rutier Teleorman, care au oprit în trafic un autovehicul acoperit cu noroi.

"În fapt, astăzi, 31 ianuarie a.c., poliţiştii au observat un autoturism, pe D.N. 6, care se deplasa din direcţia Drăgăneşti Vlaşca spre Alexandria, acoperit în mare parte de noroi, ce părea a fi încărcat cu greutate. S-a procedat la oprirea acestuia, iar cu ocazia verificărilor, în interiorul autoturismului, au fost descoperite 1.135 de kilograme de peşte din speciile sânger, novac, crap, caras, ştiucă şi şalău", informează reprezentanţii poliţiei judeţene Teleorman, scrie News.

Poliţiştii au descoperit de asemenea şi 26 de plase de pescuit monofilament şi pentru pescuit industrial.

În autoturism se afla conducătorul auto, bărbat de 42 de ani şi un pasager de 19 ani.

"În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliţiei Române, s-a constatat că autoturismul în cauză nu este înmatriculat, fiindu-i montate plăcuţe de înmatriculare atribuite altui vehicul. Cantitatea de peşte a fost ridicată în vederea predării şi distrugerii de către reprezentanţii Direcţiei Sanitar Veterinare Teleorman", precizează sursa citată.

În urma administrării probatoriului, bărbatul de 42 de ani a fost reţinut, pentru 24 de ore.

Alexandria

