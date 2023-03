Un proxenet a traficat o minoră prin metoda „Loverboy” după ce a convins-o că e gravidă. Bărbatul e căutat prin Interpol

Un bărbat din Pitești a fugit din România la scurt timp după ce împotriva lui a început un proces pentru trafic de minori. Bărbatul a forțat o copilă din oraș să se prostitueze mai mulți ani, agresând-o în repetate rânduri.

Curtea de Apel Pitești a dat sentința definitivă în această lună, menținând sentința Tribunalului Argeș, care l-a condamnat în lipsă pe proxenet în august 2022 la 6 ani de închisoare cu executare pentru trafic de minori și plata de daune morale de 10.000 de euro către victimă. Bărbatul fusese trimis în judecată în martie 2021 de către DIICOT Pitești. Bărbatul este dat de anul trecut în urmărire internațională prin Interpol.

Tânăra din Pitești avea 14 ani în 2012, când l-a cunoscut pe proxenet. Fata avea o situația materială precară și locuia cu sora sa. Mama ei plecase la muncă în Spania încă din 2007, iar tatăl biologic o abandonase înainte de naștere. Minora l-a cunoscut pe proxenet prin intermediul unei colege. Iar după doar două săptămâni, aceasta a început o relație de iubire cu bărbatul respectiv, care nu avea ocupație și era cunoscut în oraș ca având un comportament agresiv.

După cum spun procurorii, ”persoana vătămată a dezvoltat sentimente de afecţiune şi dependenţă emoţională faţă de inculpat, inculpatul preocupându-se să mențină inducerea în eroare a persoanei vătămate în scopul exploatării acesteia, pe parcursul pretinsei relații, prin oferirea de cadouri, prin aparente gesturi de iubire și atribuirea statutului de „nevastă” după numai 2 săptămâni de relație, astfel cum a rezultat din declaraţia persoanei vătămate”.

Astfel, cu ocazia audierii, minora le-a declarat anchetatorilor: „Încă de când l-am cunoscut, acesta obișnuia să-mi facă diverse cadouri, îmi vorbea frumos și se comporta frumos cu mine și mai mult, a reușit să mă scoată din cercul de prieteni în care eram, întrucât obișnuiam să consum alcool și droguri cu aceștia. După aproximativ 2 săptămâni, timp în care ne vedeam aproape în fiecare zi, am întreținut relații sexuale normale cu el la un hotel, iar înainte de acel moment eram virgină. După o săptămână, m-a dus din nou la acel hotel și mi-a pus la dispoziție un test de sarcină, iar după ce am făcut acest test, mi-a spus că sunt însărcinată și că trebuie să locuiesc împreună cu el că acum sunt nevasta lui. (....) Ulterior am aflat că nu rămăsesem însărcinată și m-a mințit pentru a mă convinge să locuiesc cu acesta”.

Inițial, pentru cel puțin un an de zile, în vederea atingerii scopului infracțional, bărbatul și minora au locuit împreună, pentru a-i crea acesteia impresia că ei formează un adevărat cuplu. Însă, așa cum a rezultat din declarația persoanei vătămate, încă din primele luni de relație, bărbatul a devenit violent cu ea.

Cum erau atrași clienții

În februarie 2013, mamei minorei a venit să o ia pentru a locui împreună, deoarece nu era de acord cu relația pe care o avea cu bărbatul mult mai mare ca ea. Numai că la scurt timp, din cauza unor neînțelegeri, minora a fugit de acasă, după care a plecat cu așa-zisul iubit în Țările de Jos. În cele din urmă, minora s-a întors în România, fiind plasată în grija bunicului matern. În primele luni din 2014, deoarece nu mai avea bani, tânăra la o prietenă care era cunoscută pentru exploatarea sexuală a fetelor. Iar la îndemnul femeii, minora a început să practice prostituția.

Numai că proxenetul a dat de urma ei și a forțat-o pe minoră să practice prostituția pentru el. Pe lângă faptul că îi găsea clienți prin prisma anunțurilor date în ziar, pe site sau prin cunoștințe, proxenetul era constant prezent în preajma minorei, pentru a-i asigura protecție. Mulți dintre clienți au fost racolați dintr-un bar aflat la periferia Piteștiului. Tariful pentru o partidă de sex era de 200 lei. Un alt client a dat proxenetului prețul de 1.200 lei pentru o zi petrecută cu minora.

Conform declarațiilor date de minoră procurorilor DIICOT Pitești, într-o dimineață, pentru că era foarte obosită după ce petrecuse noaptea cu un client, a refuzat să răspundă apelurilor mai multor clienți. Drept urmare, proxenetul a început să o lovească, spunându-i să răspundă la telefon ca să nu piardă clienții.

Dosarul a fost deschis în ianuarie 2020, iar proxenetul a fost citat să se prezinte la sediul BCCO Pitești pentru a i se lua o declarație, numai că acesta a fugit.