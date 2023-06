Tânărul care a salvat un șofer de camion, ce a luat foc pe autostrada Sebeș-Turda: „Am sărit gardurile și l-am ajutat“ VIDEO

Un tânăr de 29 de ani a salvat viața unui șofer care a provocat un accident grav, luni, 19 iunie 2023, pe autostrada Sebeș-Turda. Tânărul se afla în trafic pe drumul național care în zona respectivă este paralel cu autostrada.

Accidentul a avut loc luni, pe autostrada A10, în zona nodului rutier Alba Iulia Nord. Șoferul camionului a lovit parapetul median şi un indicator rutier, ulterior autovehiculul fiind cuprins de flăcări. Autovehiculul a ars în întregime, pompierii reușind doar să limiteze proproțiile dezastrului.

Accidentul s-a produs la intesecția corpului autostrăzii A10 cu breteaua de coborâre la nodul rutier Alba Iulia Nord. Este posibil ca șoferul să fi ratat ieșirea de pe autostradă și să fi forțat intrarea pe bretea, moment în care a lovit indicatorul rutier și parapetul.

Șoferul camionului a primit primul ajutor de la Rareș Rusan, un tânăr din Sântimbru cu o foarte bună prezență de spirit, care odată ce a observat incidentul a intervenit cu promptitudine. În momentul producerii impactului, Rareș circula pe drumul european E81, pe direcția Alba Iulia – Sântimbru.

„Am auzit un zgomot foarte puternic, un huruit, produs de impactul camionului cu parapeții, și ruperea stâlpilor de sprijin. Apoi s-a auzit o bubuitură puternică, atunci când camionul s-a izbit de stâlpul indicatorului.

Am lăsat mașina pe avarii și am sărit repede gardurile, pentru a ajunge la camion. Șoferul avea o rană foarte gravă la brațul stâng, aproape i se vedea osul, așa că i-am acordat primul ajutor, aplicându-i un garou, apoi am sunat la 112”, a declarta Rareș, pentru alba24.ro.

Acesta s-a arătat dezamăgit de atitudinea celoralți șoferi și oameni prezenți în zonă, care nu au intervenit. Traficul auto a fost întrerupt pe sensul de mers Sebeș - Turda timp de câteva ore, până la curățarea asfaltului.

Rereș se ocup cu tractările auto și transportul de marfă și este pasionat de motociclete. Prezența sa de spirit a salvat viața celuilalt șofer, care a fost transportat la spital.