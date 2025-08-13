search
Miercuri, 13 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

SUA constată „deteriorări ale situației drepturilor omului în Europa”, potrivit unui raport al Departamentului de Stat

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Respectarea drepturilor omului s-a deteriorat în Europa, Brazilia și Africa de Sud, se arată în ultimul raport al Departamentului de stat al SUA, întocmit anual printr-un mandat al Congresului. Raportul, întocmit parțial de fosta administrație, a fost revizuit de actuala administrația în conformitate cu politicile celui de-al doilea mandat al lui Trump. Acesta conține o poziție diferită față de țări unde anterior erau constatate abuzuri asupra drepturilor omului.

FOTO SHUTTERSTOCK
FOTO SHUTTERSTOCK

Raportul pe 2024, care e publicat de regulă primăvara, a fost modificat pentru a reflecta noile priorităţi de politică externă ale preşedintelui american Donald Trump. Mandatat de Congresul SUA, acesta este considerat de experţi ca fiind unul de referinţă.

Raportul a fost parţial redactat în timpul administraţiei democratului Joe Biden, ceea ce a determinat Departamentul de Stat să îl modifice şi să îl restructureze pentru a încorpora priorităţile administraţiei Trump, precum opoziţia faţă de politicile care favorizează programele privind diversitatea sau avortul.

Statele Unite trag un semnal de alarmă asupra „deteriorării” drepturilor omului mai multe ţări din Europa, mai ales în ceea ce priveşte restricţiile privind libertatea de exprimare, se arată în raportul publicat marţi de Departamentul de Stat al SUA privind situaţia drepturilor omului în lume, relatează agențiile internaționale de presă.

Franța

În ceea ce priveşte Franţa, raportul menționează „informaţii credibile referitoare la restricţii grave privind libertatea de exprimare” şi denunţă, totodată, o recrudescență a actelor de antisemitism.

Marea Britanie

În Regatul Unit, Washingtonul se declară îngrijorat de o nouă lege privind siguranţa online, menită să protejeze mai bine copiii, care a atras critici dure din partea reţelei sociale X a lui Elon Musk.

Guvernul britanic a luat aceste măsuri după ce trei copii au fost uciși în Southport anul trecut.

Raportul a evidențiat „zonele de acces sigur” legale care limitează protestele în jurul clinicilor de avorturi.

Criticile la adresa guvernelor privind modul în care tratează drepturile LGBTQ+ din edițiile create de administrația Biden, au fost în mare parte omise.

Totodată, Washingtonul a catalogat invazia Rusiei în Ucraina în principal „războiul Rusia-Ucraina”.

Administraţia Trump s-a îndepărtat de promovarea tradiţională a democraţiei şi a drepturilor omului de către Statele Unite, pe care o consideră o ingerinţă în problemele altui stat, deși SUA au criticat selectiv anumite ţări, în conformitate cu politica sa mai largă în raport cu o anumită ţară, notează Reuters.

Un exemplu relevant este Europa, unde oficialii administraţiei Trump au intervenit în mod repetat, denunţând ceea ce ei consideră a fi suprimarea vocilor liderilor de extremă-dreaptă, printre ele numărându-se România, Germania şi Franţa. Totodată, SUA au acuzat autorităţile europene că cenzurează opinii precum criticile la adresa imigraţiei.

Vicepreşedintele american JD Vance a provocat consternare după ce a denunțat, într-un discurs la conferința de la München, faptul că libertatea de expresie este „în regres” în Europa, susținând totodată partide precum AfD, recent clasificată drept organizaţie „extremistă de dreapta” de către serviciile interne de informaţii germane.

Schimbare semnificativă a poziției față de țări unde anterior au fost raportate abuzuri ale drepturilor omului

În același timp, atitudinea față de țări precum El Salvador a devenit mai blândă.

În acest sens, aleşi democraţi şi ONG-uri şi-au exprimat îngrijorarea că raportul din acest an se aliniază cu politicile lui Donald Trump şi nu prezintă o imagine veridică a încălcărilor drepturilor omului în lume.

El Salvador

Astfel, în ceea ce priveşte El Salvador, un aliat apropiat al administraţiei Trump, Departamentul de Stat dă asigurări că nu deţine „nicio informaţie credibilă care să indice încălcări semnificative ale drepturilor omului”.

El Salvador este însă ţinta criticilor a numeroase ONG-uri pentru războiul său nemilos împotriva „maras”, bandele care terorizează populaţia, precum şi pentru Centrul de Izolare a Terorismului (Cecot), o închisoare de maximă securitate unde sunt reținuți presupuși membri violenți ai bandelor.

La începutul acestui an, Statele Unite au expulzat în El Salvador sute de venezueleni pe care i-a acuzat că fac parte dintr-o bandă violentă ce operează pe teritoriu american.

Prin contrast, raportul din 2023 făcea referire la „probleme semnificative legate de drepturile omului” și enumera rapoarte credibile despre ucideri ilegale sau arbitrare, tortură și condiții dure și care pun viața în pericol în detenție. 

Africa de Sud

Pe de altă parte, raportul denunță situația unor țări precum Brazilia și Africa de Sud cu care are relații tensionate.

„Situaţia drepturilor omului în Africa de Sud s-a deteriorat considerabil în cursul anului”, după ce Pretoria „a făcut un pas extrem de îngrijorător către exproprierea fermierilor albi şi noi încălcari ale drepturilor minorităţilor din ţară”, se arată în raport.

Brazilia

În ceea ce priveşte Brazilia, Departamentul de Stat al SUA denunţă faptul că instanţele „au luat măsuri excesive şi disproporţionate pentru a submina libertatea de exprimare (...) şi dezbaterea democratică prin restricţionarea accesului la conţinutul online considerat „dăunător democraţiei”.

Fostul preeșdinte Bolsonaro este judecat în fața Curții Supreme sub acuzația că a conspirat cu aliații săi pentru a anula alegerile prezidențiale din 2022 pierdute în fața lui Luiz Inácio Lula da Silva, candidat la partidul de stânga. Trump a numit cazul o „vânătoare de vrăjitoare” și l-a invocat drept motiv pentru a impune o taxă vamală de 50% asupra bunurilor braziliene.

Un oficial american de rang înalt a declarat săptămâna trecută, sub condiţia anonimatului, că guvernul SUA intenţionează să poarte „discuţii sincere cu partenerii şi aliaţii noştri despre ceea ce noi considerăm a fi cenzura sau defavorizarea anumitor voci, fie ele politice sau religioase”.

În acest raport apar noi categorii precum „Viața”, „Libertatea” și „Securitatea persoanei”, relatează The Guardian.

Raportul din acest an a fost întocmit după o restructurare a departamentului, care a inclus concedierea a sute de persoane, multe dintre ele de la Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă al agenției.

Secretarul de stat, Marco Rubio, a scris în aprilie un articol de opinie în care afirma că biroul a devenit o platformă pentru „activiști de stânga”. El a adăugat că administrația Trump va organiza biroul pentru a se concentra pe „valorile occidentale”.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
digi24.ro
image
Poliția londoneză a confiscat 72 de mașini de lux după ce a primit plângeri de la locuitori. FOTO
stirileprotv.ro
image
Mihaela Rădulescu sfâșiată de DURERE, la o lună de la tragicul accident care i-a luat viața lui Felix Baumgartner: „Îmi frânge inima în fiecare zi”
gandul.ro
image
Cod galben de caniculă în jumătate de ţară. Temperaturi extreme până la finalul săptămânii
mediafax.ro
image
Cum îți poți crește pensia în România. Specialiștii explică diferența dintre Pilonul I, II și III și ce cotizații plătești
fanatik.ro
image
Procurorul Antonia Diaconu: "Noi suntem foarte sus față de restul UE pentru că ne-am dorit să fim"
libertatea.ro
image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
Monica Seles vorbește pentru prima dată despre boala cruntă: „Îmi este greu chiar și să-mi usuc părul...”
gsp.ro
image
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe gânduri: "La revedere"
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geacă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Un taximetrist a găsit o geantă Hermès de 100.000 €. Reacția proprietarei, când a văzut ce a făcut cu ea
observatornews.ro
image
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele preşedintelui
playtech.ro
image
Donald Trump vinde pe bani grei pacea lumii. Ce ascunde întâlnirea istorică pe care preşedintele SUA o are cu Vladimir Putin
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
O avere! Cât costă, de fapt, inelul de logodnă pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Patru cazuri de infecție cu virsul West Nile în România, vara aceasta. Unul dintre pacienți este minor
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
Se va elimina plata CASS pentru pensionari!
mediaflux.ro
image
Monica Seles vorbește pentru prima dată despre boala cruntă: „Îmi este greu chiar și să-mi usuc părul...”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată
click.ro
image
Se închide una dintre cele mai vechi și premiate fabrici din România. Se pune lacătul după mai bine de un secol de activitate
click.ro
image
Sfatul astrelor pentru ultimele 2 săptămâni din august: Cum să închei vara în forță și de ce trebuie să ții cont ca să-ți fie bine, în funcție de zodia ta
click.ro
Regele Felipe și Regina Letizia în Palma de Mallorca, Foto Profimedia (2) jpg
Regele Felipe și Regina Letizia își încep vacanța de vară „adevărată” și ultra-privată. Au ales țara care face concurență turistică Spaniei
okmagazine.ro
Halle Berry foto Instagram jpg
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Netflix a dat din nou lovitura. Filmul din 2005 care a ajuns pe primul loc în topul vizionărilor
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată

OK! Magazine

image
Aceasta e Familia Regală non-europeană care deţine mai mult din Londra decât Regele Charles

Click! Pentru femei

image
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie