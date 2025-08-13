SUA constată „deteriorări ale situației drepturilor omului în Europa”, potrivit unui raport al Departamentului de Stat

Respectarea drepturilor omului s-a deteriorat în Europa, Brazilia și Africa de Sud, se arată în ultimul raport al Departamentului de stat al SUA, întocmit anual printr-un mandat al Congresului. Raportul, întocmit parțial de fosta administrație, a fost revizuit de actuala administrația în conformitate cu politicile celui de-al doilea mandat al lui Trump. Acesta conține o poziție diferită față de țări unde anterior erau constatate abuzuri asupra drepturilor omului.

Raportul pe 2024, care e publicat de regulă primăvara, a fost modificat pentru a reflecta noile priorităţi de politică externă ale preşedintelui american Donald Trump. Mandatat de Congresul SUA, acesta este considerat de experţi ca fiind unul de referinţă.

Raportul a fost parţial redactat în timpul administraţiei democratului Joe Biden, ceea ce a determinat Departamentul de Stat să îl modifice şi să îl restructureze pentru a încorpora priorităţile administraţiei Trump, precum opoziţia faţă de politicile care favorizează programele privind diversitatea sau avortul.

Statele Unite trag un semnal de alarmă asupra „deteriorării” drepturilor omului mai multe ţări din Europa, mai ales în ceea ce priveşte restricţiile privind libertatea de exprimare, se arată în raportul publicat marţi de Departamentul de Stat al SUA privind situaţia drepturilor omului în lume, relatează agențiile internaționale de presă.

Franța

În ceea ce priveşte Franţa, raportul menționează „informaţii credibile referitoare la restricţii grave privind libertatea de exprimare” şi denunţă, totodată, o recrudescență a actelor de antisemitism.

Marea Britanie

În Regatul Unit, Washingtonul se declară îngrijorat de o nouă lege privind siguranţa online, menită să protejeze mai bine copiii, care a atras critici dure din partea reţelei sociale X a lui Elon Musk.

Guvernul britanic a luat aceste măsuri după ce trei copii au fost uciși în Southport anul trecut.

Raportul a evidențiat „zonele de acces sigur” legale care limitează protestele în jurul clinicilor de avorturi.

Criticile la adresa guvernelor privind modul în care tratează drepturile LGBTQ+ din edițiile create de administrația Biden, au fost în mare parte omise.

Totodată, Washingtonul a catalogat invazia Rusiei în Ucraina în principal „războiul Rusia-Ucraina”.

Administraţia Trump s-a îndepărtat de promovarea tradiţională a democraţiei şi a drepturilor omului de către Statele Unite, pe care o consideră o ingerinţă în problemele altui stat, deși SUA au criticat selectiv anumite ţări, în conformitate cu politica sa mai largă în raport cu o anumită ţară, notează Reuters.

Un exemplu relevant este Europa, unde oficialii administraţiei Trump au intervenit în mod repetat, denunţând ceea ce ei consideră a fi suprimarea vocilor liderilor de extremă-dreaptă, printre ele numărându-se România, Germania şi Franţa. Totodată, SUA au acuzat autorităţile europene că cenzurează opinii precum criticile la adresa imigraţiei.

Vicepreşedintele american JD Vance a provocat consternare după ce a denunțat, într-un discurs la conferința de la München, faptul că libertatea de expresie este „în regres” în Europa, susținând totodată partide precum AfD, recent clasificată drept organizaţie „extremistă de dreapta” de către serviciile interne de informaţii germane.

Schimbare semnificativă a poziției față de țări unde anterior au fost raportate abuzuri ale drepturilor omului

În același timp, atitudinea față de țări precum El Salvador a devenit mai blândă.

În acest sens, aleşi democraţi şi ONG-uri şi-au exprimat îngrijorarea că raportul din acest an se aliniază cu politicile lui Donald Trump şi nu prezintă o imagine veridică a încălcărilor drepturilor omului în lume.

El Salvador

Astfel, în ceea ce priveşte El Salvador, un aliat apropiat al administraţiei Trump, Departamentul de Stat dă asigurări că nu deţine „nicio informaţie credibilă care să indice încălcări semnificative ale drepturilor omului”.

El Salvador este însă ţinta criticilor a numeroase ONG-uri pentru războiul său nemilos împotriva „maras”, bandele care terorizează populaţia, precum şi pentru Centrul de Izolare a Terorismului (Cecot), o închisoare de maximă securitate unde sunt reținuți presupuși membri violenți ai bandelor.

La începutul acestui an, Statele Unite au expulzat în El Salvador sute de venezueleni pe care i-a acuzat că fac parte dintr-o bandă violentă ce operează pe teritoriu american.

Prin contrast, raportul din 2023 făcea referire la „probleme semnificative legate de drepturile omului” și enumera rapoarte credibile despre ucideri ilegale sau arbitrare, tortură și condiții dure și care pun viața în pericol în detenție.

Africa de Sud

Pe de altă parte, raportul denunță situația unor țări precum Brazilia și Africa de Sud cu care are relații tensionate.

„Situaţia drepturilor omului în Africa de Sud s-a deteriorat considerabil în cursul anului”, după ce Pretoria „a făcut un pas extrem de îngrijorător către exproprierea fermierilor albi şi noi încălcari ale drepturilor minorităţilor din ţară”, se arată în raport.

Brazilia

În ceea ce priveşte Brazilia, Departamentul de Stat al SUA denunţă faptul că instanţele „au luat măsuri excesive şi disproporţionate pentru a submina libertatea de exprimare (...) şi dezbaterea democratică prin restricţionarea accesului la conţinutul online considerat „dăunător democraţiei”.

Fostul preeșdinte Bolsonaro este judecat în fața Curții Supreme sub acuzația că a conspirat cu aliații săi pentru a anula alegerile prezidențiale din 2022 pierdute în fața lui Luiz Inácio Lula da Silva, candidat la partidul de stânga. Trump a numit cazul o „vânătoare de vrăjitoare” și l-a invocat drept motiv pentru a impune o taxă vamală de 50% asupra bunurilor braziliene.

Un oficial american de rang înalt a declarat săptămâna trecută, sub condiţia anonimatului, că guvernul SUA intenţionează să poarte „discuţii sincere cu partenerii şi aliaţii noştri despre ceea ce noi considerăm a fi cenzura sau defavorizarea anumitor voci, fie ele politice sau religioase”.

În acest raport apar noi categorii precum „Viața”, „Libertatea” și „Securitatea persoanei”, relatează The Guardian.

Raportul din acest an a fost întocmit după o restructurare a departamentului, care a inclus concedierea a sute de persoane, multe dintre ele de la Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă al agenției.

Secretarul de stat, Marco Rubio, a scris în aprilie un articol de opinie în care afirma că biroul a devenit o platformă pentru „activiști de stânga”. El a adăugat că administrația Trump va organiza biroul pentru a se concentra pe „valorile occidentale”.