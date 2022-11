Tânără de etnie romă, răpită pentru căsătorie. Ce pedepse au primit cei cinci răpitori

Un caz casic de răpire a unei tinere pentru căsătorie, de către cinci persoane de etnie romă, s-a finalizat la Judecătoria Alba Iulia cu condamnarea acestora, trei bărbați și două femei, la pedepse cu închisoarea cu suspendare.

Răpirea a avut loc în 27 august 2019, iar prima hotărâre în dosarul de lipsire de libertate în mod ilegal și complicitate la această infracțiune a fost pronunțată pe 9 noiembrie 2022.

În rechizitoriu s-a reținut că femeia în vârstă de 25 de ani a fost luată de un tânăr, pe care îl cunoștea, din parcarea mall-ului din Alba Iulia sub pretextul de a lua masa împreună. Cei doi au plecat din Alba Iulia spre Sîntimbru, însă la ieşirea din oraş, șoferul a virat spre șoseaua de centură a orașului, unde victima, dându-și seama că intenția tânărului nu este să o ducă la un restaurant, s-a speriat şi a încercat să ia legătura cu membrii familiei sale.

Răpitorul i-a luat telefonul mobil, l-a închis şi a continuat drumul. La un moment dat, șoferul a oprit mașina în apropierea sensului giratoriu din zona denumită ”Trei Poduri”, la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș, unde a tras-o de păr pe victimă, având în vedere că aceasta a intenționat să coboare din mașină. A fost scoasă cu forța de pe locul din dreapta al mașinii și mutată pe bancheta din spate, unde a fost flancată de două femei, pentru a nu putea scăpa. Contrar voinței sale, tânăra a fost dusă în județul Timiș. Scopul declarat ar fi fost acela ca aceasta să vadă cum ar fi să conviețuiască la familia tânărului în perspectiva căsătoriei.

„Din declarația persoanei vătămate reiese că în timpul în care au stat la adresa de pe raza localității Lugoj, s-a discutat că ar trebui să fie dusă înapoi pe raza orașului Recaș, la adresa unde locuiește familia (…), pentru a vedea cum e să conviețuiască cu ei. În acest timp, persoanele care locuiau la adresa din Logoj i-au solicitat persoanei vătămate să comunice organelor de poliție că dorește să locuiască cu (…), altfel o vor duce la o stână unde va fi violată de mai multe persoane, fapt ce i-a generat o puternică stare de temere”, se precizează în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

Tânăra a fost ținută fără consimțământul său pe tot parcursul drumului până la Recaș, aproximativ 2 - 3 ore în Recaș și circa 3 - 4 ore în Logoj.

Tatăl victimei a anunțat poliția

„Le-a solicitat pe parcursul drumului să o lase să plece, dar aceştia au refuzat, râdeau şi făceau glume pe seama ei, în timp ce plângea, spunându-le că nu vrea să meargă cu ei. În momentul în care au ajuns acasă la (…), a solicitat, din nou, să îi fie returnat telefonul, iar după ce s-a întâmplat acest lucru şi-a sunat tatăl, i-a spus unde se află, precum şi faptul că a fost luată cu forţa, iar apoi i s-a luat telefonul, care mai apoi a fost închis”, se mai susține în dosar. Ulterior, tatăl tinerei a sunat la poliție, iar oamenii legii a intervenit, tânăra fiind eliberată.

Răpitorul și celelalte patru persoane care l-au ajutat au fost trimiși în judecată. „Instanţa nu contestă că în cultura inculpaţilor şi a persoanei vătămate există tradiţii prin care mireasa este curtată şi cerută de la părinţi, însă maniera în care au ales să acţioneze inculpaţii, cu motivaţia de a-i arăta persoanei vătămate unde ar urma să locuiască după căsătorie, este departe de limitele acceptate de societate şi de limita permisă de normele penale. Astfel, nu îşi pot găsi justificare acţiunile inculpaţilor prin prisma faptului că doreau doar să o ducă pe persoana vătămată la locuinţa inculpatului”, a susținut magistratul din Alba Iulia.

În final, C. Ismaiel a fost condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 2 ani, pentru lipsire de libertate și lovire. Ceilalți patru inculpați (C. Ancița, Ș. Abel, S. Gizela și R. Adrian) au primit fiecare câte 1 an și 3 luni cu suspendare pentru complicitate la lipsire de libertate. Cei cinci mai trebuie să-i achite tinerei daune morale în valoare de 20.000 de lei.

Hotărârea instanței de fond poate fi contestată la Curtea de Apel.