Scandalagiu împușcat accidental de un polițist după o bătaie cu pumni și cuțite pe terasa unui restaurant din Câmpia Turzii

Polițiștii clujeni au intervenit pentru aplanarea unui scandal izbucnit duminică într-un restaurant din municipiul Câmpia Turzii. În timpul intervenției, arma unui polițist s-a descărcat, o persoană fiind împușcată în zona lombară.

Acțiunea polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Câmpia Turzii a avut loc în urma unui apel primit la 112 în ziua de de 22 martie, în jurul orei 01:00, când un bărbat a solicitat intervenţia forţelor de ordine. El a relatat că pe terasa unui restaurant din municipiu mai multe persoane s-au luat la bătaie, una dintre acestea folosind un cuţit.

Poliţiştii care au intervenit de urgenţă la faţa locului au găsit un tânăr de 21 de ani, care avea o plagă tăiată la coapsă, celelalte persoane implicate fugind înainte de sosirea forţelor de ordine, scrie News.

„Poliţiştii au procedat la urmărirea şi depistarea a cinci bărbaţi, cu vârste cuprinse între 21 şi 41 de ani, pe o stradă din apropiere, aceştia fiind imobilizaţi. În timpul intervenţiei, în momentul imobilizării unui bărbat de 40 de ani, arma din dotarea unui poliţist s-a descărcat accidental, fiind efectuat un foc de armă, în condiţii ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor, care a provocat rănirea bărbatului în zona lombară”, informează, duminică, reprezentanţii Poliţiei judeţene Cluj.

În urma încăierării de pe terasa localului, trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 21 şi 41 de ani, au suferit leziuni, ulterior fiind transportaţi la spital, unde au primit îngrijiri fără a rămâne internaţi. Toţi cei implicaţi în încăierare au fost identificaţi şi conduşi la sediul Poliţiei.

Ancheta în acest caz continuă, fiind deschis dosar care vizează comiterea infracţiunilor de încăierare, tulburarea ordinii şi liniştii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, distrugere şi vătămare corporală din culpă.