Publicat:

Un bărbat, cetățean străin, a fost reținut de polițiștii bucureșteni și este cercetat într-un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.

Pubele incendiate FOTO: Ștefan Borcea
Pubele incendiate FOTO: Ștefan Borcea

Un cetățean străin a fost reținut de poliție, după ce pe  26 octombrie a dat foc intenționat într-o zonă destinată colectării deșeurilor din Sectorul 4, provocând un incendiu.

A fost nevoia de deplasarea mai multor autospeciale de pompieri, care au intervenit pentru ca focul să nu se extindă la imobilele și locuințele aflate în apropiere, incendiul fiind lichidat, la scurt timp.

În urma activităților specifice efectuate, la data de 6 noiembrie 2025, bărbatul a fost depistat, fiind condus la sediul subunității pentru audieri.

”În baza probatoriului administrat în cauză, în sarcina bănuitului s-a reținut că, la data 26 octombrie 2025, în jurul orei 02.15, bărbatul în cauză ar fi provocat un incendiu în interiorul unei ghene de gunoi, în urma căruia au ars o pubelă și patru tomberoane. De precizat, este faptul că, în urma evenimentului, nu au fost înregistrate victime omenești. Față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală”, anunță poliția Capitalei.

Cercetările sunt continuate de către Secția 16 Poliție, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

