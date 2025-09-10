Alba Iulia țintește un record mondial cu o masă de 2,7 km construită din materiale reciclabile

Orașul Alba Iulia va încerca să intre în Cartea Recordurilor cu cea mai lungă masă din lume construită din materiale reciclabile. Pe 13 septembrie, în jurul Cetății Alba Carolina, va fi organizată „Masa Care Unește”, lungă de 2,7 kilometri, decorată cu 10.000 de flori și aranjată cu 10.000 de farfurii din ceramică reciclată.

→ Imaginea 1/8: Masa care Unește la Alba Iulia Foto Colaj jpg

La eveniment sunt așteptați peste 10.000 de participanți din toată țara, alături de 1.000 de voluntari și susținători care au contribuit la organizarea evenimentului cu șanse reale să intre în Guinness World Records.

„Dincolo de înscrierea în Guinness World Records, ceea ce ne dorim este să arătăm că România poate fi un exemplu de solidaritate, creativitate și forță comunitară. Este un proiect în care companii mari și mici, voluntari și autorități au ales să stea la aceeași masă – la propriu și la figurat – pentru a transmite un mesaj de unitate”, a declarat Mădălin Nițis, General Manager al co-organizatorului Magic Maker Communication.

Efortul logistic din spatele evenimentului este impresionant. Pentru construirea mesei s-au folosit aproape 1.500 de europaleți și 2.700 de panouri doka, transportate cu 10 camioane. În jurul mesei vor fi așezați 5,4 kilometri de bănci și scaune. Decorul va fi asigurat de 10.000 de fire de flori, iar participanții vor mânca de pe 10.000 de farfurii din ceramică reciclată, create special de Fabrica Apulum.

Invitații vor avea parte de un adevărat festin comunitar: 5 tone de mâncare și 5.000 de litri de apă vor fi pregătiți pentru cei care iau loc la masă.

“Vrem să punem Alba Iulia pe harta mondială și să devină mai cunoscută. Sunt multe locuri care merită descoperite aici. Chiar dacă este un județ mic, de obicei comunitățile mai mici sunt mai bine închegate și există o relație mai strânsă între oameni. Este locul meu natal și m-am gândit să fac acasă “Masa Care Unește” și de dragul amintirilor și de dragul prezentului și al viitorului. Faptul că aducem împreună 10.000 de oameni și o echipă de peste 1.000 de susținători, pentru a crea ceva frumos și pentru a da mai departe bucuria, e clar că acest lucru trebuie să continue, pentru că un astfel de eveniment produce o stare de bine și ar fi păcat să ne oprim aici, să nu continuăm”, a declarat Alexa Vîlcan, Director General Bloom The World.

Pe lângă masa comunitară, Cetatea Alba Carolina se va transforma într-o scenă a culturii românești, cu spectacole ale Tulnicăreselor Moțate, ansambluri populare și show-uri de reenactment cu daci și romani. Pentru copii vor fi organizate zone de joacă și ateliere creative, iar ziua se va încheia cu un concert live susținut de trupa The Motans.

La realizarea mesei s-a implicat un număr impresionant de parteneri – peste 40 de companii, care au donat materiale, alimente și logistică.