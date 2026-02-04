search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Industria ospitalităţii cere menţinerea voucherelor de vacanţă şi un fond de garantare pentru turism

0
0
Publicat:

Industria ospitalității are nevoie de măsuri urgente de susţinere, printre care menţinerea voucherelor de vacanţă, înfiinţarea unui fond de garantare în turism şi asigurarea stabilităţii fiscale, susţin reprezentanţii Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii (FPIOR).

Un ospătar așează frumos masa în restaurant, în așteptarea clienților
Industria ospitalității are nevoie de măsuri urgente de susţinere. Foto Pexels

Reprezentanţii organizaţiei au avertizat că piaţa trece prin momente dificile şi solicită menţinerea tichetelor de vacanţăpentru echilibrul bugetului de stat şi pentru funcţionarea turismului", înfiinţarea Fondului de Garantare în turism, măsuri reale de susţinere a mediului privat şi garanţii clare pentru stabilitate.

„Industria ospitalităţii are nevoie de politici publice coerente şi predictibile. Lucrăm activ la crearea unui fond de garantare dedicat turismului, care trebuie să devină operaţional în perioada imediat următoare. Susţinem voucherele de vacanţă, TVA redus şi investiţiile în infrastructura de agrement, elemente cheie pentru creşterea competivităţii şi dezvoltarea sustenabilă a turismului românesc", a afirmat Florin Jianu, preşedinte IMM România.

În contextul unei stagnări vizibile a sectorului turistic în prima jumătate a anului, liderii industriei solicită un set de măsuri urgente pentru evitarea unei crize structurale.

Datele arată clar impactul politicilor fiscale asupra turismului: statul a încasat aproximativ 23 de miliarde de euro din turism după eliminarea voucherelor de vacanţă şi majorarea TVA, comparativ cu 29 de miliarde de euro în 2024, într-un context cu TVA redus şi vouchere de vacanță active. Diferenţa de aproape 6 miliarde de euro se reflectă direct în scăderea activităţii economice şi a veniturilor bugetare, se mai precizează în document.

Cu 10% din bugetul de promovare al Greciei, probabil nu vom mai avea nevoie de voucherele de vacanţă. Dar cât timp nu există o strategie de promovare, iar statul nu investeşte real în promovarea României, avem nevoie de ele ca să supravieţuim. Când vom deveni competitivi, nu va mai fi nevoie de vouchere.", a afirmat Călin Cozma, preşedinte executiv FPIOR.

Este nevoie de un fond de garantare în turism

Conform sursei citate, accesul la finanţare a devenit esenţial pentru continuitatea activităţii în ospitalitate, în special pentru IMM-uri.

Fondul de garantare în turism este necesar pentru companiile din turism, dar avem nevoie şi de programe de susţinere dedicate IMM-urilor din ospitalitate. Capitalul de lucru cu dobânzi mici este absolut necesar pentru desfăşurarea activităţii", a adăugat Călin Cozma.

Pe de altă parte, Laurenţiu Gîdei, secretar de stat la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, a afirmat că Fondul de garantare în turism reprezintă "un instrument care României îi lipseşte. Germania l-a implementat de mulţi ani."

În actualul context economic, reprezentanţii mediului de afaceri cer mai multă prevenţie şi mai puţine sancţiuni.

Florin Jianu, preşedintele IMM România, a subliniat importanţa unei abordări echilibrate în materie de fiscalitate şi control, arătând că trebuie luate în considerare modelele de impozitare aplicate în alte state europene, unde mediul de afaceri beneficiază de stabilitate şi încredere, nu de o presiune constantă prin controale excesive.

Citește și: Industria ospitalității a pierdut 12% din cifra de afaceri anul trecut. „Din banii plătiți de noi statul a angajat mai mulți oameni care să ne controleze tot pe noi”

Acesta a evidenţiat că, în ţări precum Spania sau Italia, operatorii obţin licenţele necesare, îşi îndeplinesc obligaţiile legale şi sunt apoi lăsaţi să îşi desfăşoare activitatea fără ingerinţe inutile, iar atunci când apar probleme de concurenţă neloială sau practici nefiscalizate, soluţia nu este majorarea fiscalităţii pentru cei corecţi, ci o legislaţie mai flexibilă şi mai bine adaptată realităţilor pieţei.

Industria HoReCa are nevoie mai mult ca oricând de stabilitate, confort şi susţinere. Are nevoie de prevenţie, nu de sancţiuni care nu fac decât să închidă unităţi. Din asta nu câştigă nimeni", a spus Laurenţiu Gîdei.

Totodată, Valentin Şoneriu, preşedinte FPIOR, a transmis un mesaj ferm şi clar către autorităţi, subliniind necesitatea unui parteneriat real şi funcţional.

Cred că este timpul să punem lucrurile la punct şi să ne aşezăm într-o normalitate. Statul şi mediul privat trebuie să funcţioneze în simbioză, nu să se joace de-a şoarecele şi pisica. Mediul privat plăteşte taxe, statul le gestionează în favoarea tuturor. Altfel, vreau să spun un lucru extrem de simplu, niciun stat nu rezistă. Solicităm guvernului măsuri concrete pentru susţinerea mediului de afaceri, începând cu fondul de garantare în turism şi continuând cu facilităţi pentru capital de lucru, legislaţie flexibilă şi controale unice. Deja prima măsură, promisiunea că nu va creşte TVA pe care a făcut-o ministrul, ne oferă prima insulă de predictibilitate din ultima vreme. Le mulţumesc colegilor mei care au avut răbdare şi care au suportat cu atâta tenacitate şocul creşterii de TVA de la 9 la 11%", a menţionat Valentin Şoneriu.

În 2025, aproximativ 60% dintre operatorii din turism s-au concentrat exclusiv pe menţinerea afacerii, renunţând la investiţii sau extindere.

Promovarea turismului: fără strategie, fără rezultate

Astfel, FPIOR solicită menţinerea voucherelor de vacanţă, creşterea bugetului de promovare turistică pe baza unei Strategii Naţionale adoptate împreună cu industria şi o formă clară de administrare a turismului.

Suntem la coada clasamentului european privind cheltuielile cu promovarea turismului. 10% din cât cheltuieşte Viena cheltuim noi pentru toată România. Cum vi se pare? Dacă va urma o eliminare totală a tichetelor de vacanţă efectul va fi devastator pentru turismul românesc.

Doar 3 români din 10 şi-au permis să plece într-o vacanţă. Ultimii din Europa. Turismul românesc se prăbuşeşte, nu ţinem turiştii români în România şi nu aducem turişti străini în loc. Aceasta este imaginea devastatoare pe care o putem avea în turismul românesc. Cerem Guvernului măsuri ferme de susţinere a industriei şi adoptarea unei decizii strategice de menţinere a tichetelor de vacanţă. Cerem creşterea bugetului de promovare turistică a României, dar în baza unei Strategii naţionale de promovare adoptată împreună cu industria. În acest moment, industria ospitalităţii a ajuns la 6% contribuţie în PIB şi a venit momentul să cerem ferm ca Turismul României să fie administrat printr-un Ministru distinct sau printr-o Autoritate Naţională pentru Turism. Avem nevoie să vedem că şi industria noastră reprezintă cu adevărat o prioritate", a declarat Corina Martin, secretar general FPIOR.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea poate paraliza țări întregi”
digi24.ro
image
Descoperirea făcută de RAR Călărași la un Logan inspectat după o solicitare de înlocuire a cărții mașinii. FOTO
stirileprotv.ro
image
Pui la 99.90 lei/kg în România. Imagini realizate de o clientă iritată: „Cum să fii de acord cu ce se întâmplă în țara asta?”
gandul.ro
image
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
mediafax.ro
image
Scandal total pe axa Premier League – Casa Albă. Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, atac frontal la adresa lui Donald Trump
fanatik.ro
image
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
libertatea.ro
image
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Surpriză! Portughezii au făcut anunțul despre Cristiano Ronaldo
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Alimentele des consumate de români care îţi fac la fel de mult rău ca fumatul şi provoacă dependenţă
observatornews.ro
image
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Cum se împart cheltuielile pentru repararea acoperişului unui bloc: tot ce trebuie să ştie locatarii
playtech.ro
image
Industria plăcerii dă în judecată MAI. Culisele unui scandal fără precedent în România: „Se pot trezi oricând cu mascații la ușă”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză! Portughezii au făcut anunțul despre Cristiano Ronaldo
digisport.ro
image
llie Bolojan face primul anunț după ce a băgat primarii de municipii în ședință, pe tema reformei administrației: Se schimbă finanțarea spitalelor
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS: Mircea Lucescu va fi... Vezi mai multe
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Woooow! Cum a ajuns să arate! Ultimele imagini cu Ozana Barabancea te lasă fără cuvinte! S-a schimbat complet. Zici că este alt om. A slăbit 40 de kilograme!
romaniatv.net
image
Corina Tarniță, profesoara din România care a apărut în dosarele Epstein, primele declarații: ”Regret profund că l-am cunoscut”
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Zodiile care se vor bucura de un succes colosal financiar în vara acestui an. Nimic nu va mai sta în calea reușitelor lor
click.ro
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
click.ro
image
Viața devine mai ușoară pentru trei zodii, după 4 februarie 2026. Acești nativi iau decizii importante și scapă de probleme
click.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană, Profimedia (2) jpg
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană. Și-a pus fanii pe jar, ducându-i cu gândul la Basic Instinct
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
Wabash jpg
Bătălia de la Wabash, povestea celei mai mari înfrângeri din Istoria Armatei S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodiile pentru care urmează un final de săptămână de vis. Acești nativi vor avea parte de un șir lung de bucurii
image
Zodiile care se vor bucura de un succes colosal financiar în vara acestui an. Nimic nu va mai sta în calea reușitelor lor

OK! Magazine

image
Kate a dat detalii despre noul membru al familiei sale și a arătat că știe să coasă la mașină! Prințesa e talentată la croitorie

Click! Pentru femei

image
Bombă în cazul Epstein: fosta cumnată a Regelui Charles a făcut dezvăluiri despre viața intimă a fiicei ei!

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței