Industria ospitalităţii cere menţinerea voucherelor de vacanţă şi un fond de garantare pentru turism

Industria ospitalității are nevoie de măsuri urgente de susţinere, printre care menţinerea voucherelor de vacanţă, înfiinţarea unui fond de garantare în turism şi asigurarea stabilităţii fiscale, susţin reprezentanţii Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii (FPIOR).

Reprezentanţii organizaţiei au avertizat că piaţa trece prin momente dificile şi solicită menţinerea tichetelor de vacanţă „pentru echilibrul bugetului de stat şi pentru funcţionarea turismului", înfiinţarea Fondului de Garantare în turism, măsuri reale de susţinere a mediului privat şi garanţii clare pentru stabilitate.

„Industria ospitalităţii are nevoie de politici publice coerente şi predictibile. Lucrăm activ la crearea unui fond de garantare dedicat turismului, care trebuie să devină operaţional în perioada imediat următoare. Susţinem voucherele de vacanţă, TVA redus şi investiţiile în infrastructura de agrement, elemente cheie pentru creşterea competivităţii şi dezvoltarea sustenabilă a turismului românesc", a afirmat Florin Jianu, preşedinte IMM România.

În contextul unei stagnări vizibile a sectorului turistic în prima jumătate a anului, liderii industriei solicită un set de măsuri urgente pentru evitarea unei crize structurale.

Datele arată clar impactul politicilor fiscale asupra turismului: statul a încasat aproximativ 23 de miliarde de euro din turism după eliminarea voucherelor de vacanţă şi majorarea TVA, comparativ cu 29 de miliarde de euro în 2024, într-un context cu TVA redus şi vouchere de vacanță active. Diferenţa de aproape 6 miliarde de euro se reflectă direct în scăderea activităţii economice şi a veniturilor bugetare, se mai precizează în document.

„Cu 10% din bugetul de promovare al Greciei, probabil nu vom mai avea nevoie de voucherele de vacanţă. Dar cât timp nu există o strategie de promovare, iar statul nu investeşte real în promovarea României, avem nevoie de ele ca să supravieţuim. Când vom deveni competitivi, nu va mai fi nevoie de vouchere.", a afirmat Călin Cozma, preşedinte executiv FPIOR.

Este nevoie de un fond de garantare în turism

Conform sursei citate, accesul la finanţare a devenit esenţial pentru continuitatea activităţii în ospitalitate, în special pentru IMM-uri.

„Fondul de garantare în turism este necesar pentru companiile din turism, dar avem nevoie şi de programe de susţinere dedicate IMM-urilor din ospitalitate. Capitalul de lucru cu dobânzi mici este absolut necesar pentru desfăşurarea activităţii", a adăugat Călin Cozma.

Pe de altă parte, Laurenţiu Gîdei, secretar de stat la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, a afirmat că Fondul de garantare în turism reprezintă "un instrument care României îi lipseşte. Germania l-a implementat de mulţi ani."

În actualul context economic, reprezentanţii mediului de afaceri cer mai multă prevenţie şi mai puţine sancţiuni.

Florin Jianu, preşedintele IMM România, a subliniat importanţa unei abordări echilibrate în materie de fiscalitate şi control, arătând că trebuie luate în considerare modelele de impozitare aplicate în alte state europene, unde mediul de afaceri beneficiază de stabilitate şi încredere, nu de o presiune constantă prin controale excesive.

Acesta a evidenţiat că, în ţări precum Spania sau Italia, operatorii obţin licenţele necesare, îşi îndeplinesc obligaţiile legale şi sunt apoi lăsaţi să îşi desfăşoare activitatea fără ingerinţe inutile, iar atunci când apar probleme de concurenţă neloială sau practici nefiscalizate, soluţia nu este majorarea fiscalităţii pentru cei corecţi, ci o legislaţie mai flexibilă şi mai bine adaptată realităţilor pieţei.

„Industria HoReCa are nevoie mai mult ca oricând de stabilitate, confort şi susţinere. Are nevoie de prevenţie, nu de sancţiuni care nu fac decât să închidă unităţi. Din asta nu câştigă nimeni", a spus Laurenţiu Gîdei.

Totodată, Valentin Şoneriu, preşedinte FPIOR, a transmis un mesaj ferm şi clar către autorităţi, subliniind necesitatea unui parteneriat real şi funcţional.

„Cred că este timpul să punem lucrurile la punct şi să ne aşezăm într-o normalitate. Statul şi mediul privat trebuie să funcţioneze în simbioză, nu să se joace de-a şoarecele şi pisica. Mediul privat plăteşte taxe, statul le gestionează în favoarea tuturor. Altfel, vreau să spun un lucru extrem de simplu, niciun stat nu rezistă. Solicităm guvernului măsuri concrete pentru susţinerea mediului de afaceri, începând cu fondul de garantare în turism şi continuând cu facilităţi pentru capital de lucru, legislaţie flexibilă şi controale unice. Deja prima măsură, promisiunea că nu va creşte TVA pe care a făcut-o ministrul, ne oferă prima insulă de predictibilitate din ultima vreme. Le mulţumesc colegilor mei care au avut răbdare şi care au suportat cu atâta tenacitate şocul creşterii de TVA de la 9 la 11%", a menţionat Valentin Şoneriu.

În 2025, aproximativ 60% dintre operatorii din turism s-au concentrat exclusiv pe menţinerea afacerii, renunţând la investiţii sau extindere.

Promovarea turismului: fără strategie, fără rezultate

Astfel, FPIOR solicită menţinerea voucherelor de vacanţă, creşterea bugetului de promovare turistică pe baza unei Strategii Naţionale adoptate împreună cu industria şi o formă clară de administrare a turismului.

„Suntem la coada clasamentului european privind cheltuielile cu promovarea turismului. 10% din cât cheltuieşte Viena cheltuim noi pentru toată România. Cum vi se pare? Dacă va urma o eliminare totală a tichetelor de vacanţă efectul va fi devastator pentru turismul românesc.

Doar 3 români din 10 şi-au permis să plece într-o vacanţă. Ultimii din Europa. Turismul românesc se prăbuşeşte, nu ţinem turiştii români în România şi nu aducem turişti străini în loc. Aceasta este imaginea devastatoare pe care o putem avea în turismul românesc. Cerem Guvernului măsuri ferme de susţinere a industriei şi adoptarea unei decizii strategice de menţinere a tichetelor de vacanţă. Cerem creşterea bugetului de promovare turistică a României, dar în baza unei Strategii naţionale de promovare adoptată împreună cu industria. În acest moment, industria ospitalităţii a ajuns la 6% contribuţie în PIB şi a venit momentul să cerem ferm ca Turismul României să fie administrat printr-un Ministru distinct sau printr-o Autoritate Naţională pentru Turism. Avem nevoie să vedem că şi industria noastră reprezintă cu adevărat o prioritate", a declarat Corina Martin, secretar general FPIOR.