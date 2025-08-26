Un român și-a uitat soția într-o benzinărie din Germania: copilul a fost cel care i-a atras atenția că mama sa nu e în mașină

O întâmplare neobișnuită a avut loc duminică pe o autostradă din Germania, unde un român și-a uitat soția într-o parcare, fără să-și dea seama timp de aproape o oră. Cel care a observat lipsa femeii a fost chiar copilul lor de 11 ani.

Potrivit relatărilor poliției și presei germane, familia se afla în vacanță și călătorea cu mașina pe o autostradă din Bavaria. În apropierea localității Wiesbaden, bărbatul de 39 de ani a oprit într-o parcare pentru a merge la toaletă. Atunci și-a trezit soția și fiul, întrebându-i dacă vor să-l însoțească. Ambii au răspuns că nu, însă femeia s-a răzgândit și a coborât după el, fără ca bărbatul să observe.

Crezând că partenera sa a rămas în mașină și dormea, românul a pornit din nou la drum. Când au ajuns la următoarea benzinărie din Bad Camberg, după aproximativ 45 de minute, copilul i-a spus tatălui că mama sa coborâse la oprirea precedentă.

Femeia, găsită la 70 de kilometri distanță

Rămasă singură și fără telefon, femeia a cerut ajutorul unui șofer de autocar românesc aflat în parcare. Acesta a luat-o cu el și i-a pus la dispoziție telefonul. „Patrula trimisă de poliția autostradală din Wiesbaden a reușit să ia legătura telefonic cu soția. Aceasta se afla într-un autocar românesc în zona Hanau (la aproximativ 70-80 km distanță) și nu știa ce să facă”, au transmis polițiștii germani.

Pentru a o recupera, autoritățile au colaborat cu mai multe secții de poliție din Frankfurt, Wiesbaden și sud-estul landului Hessen. După câteva ore, femeia și-a regăsit familia.

Reacția soției și concluziile poliției

Întâlnirea nu a fost lipsită de tensiune. „Soțul a trebuit mai întâi să asculte un mic discurs al soției”, au transmis polițiștii germani. În raportul oficial se precizează: „Probabil că vina nu va fi niciodată stabilită”.

Bărbatul a recunoscut că a realizat abia la următoarea benzinărie, din landul Hessen, că în mașină mai era doar fiul său. Copilul a fost cel care i-a atras atenția tatălui că mama sa nu se mai afla în autoturism, au mai precizat autoritățile.