Un pacient a avut parte de o experiență încântătoare într-un spital din România, spre surprinderea tuturor

Un bărbat din București a relatat, într-o postare pe Facebook, experiența pe care a avut-o ca pacient în Spitalul „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” din Capitală, unde s-a internat pentru o intervenție chirurgicală minoră.

Ionuț Vlad a povestit că în urmă cu trei săptămâni, a decis să nu mai amâne o intervenție chirurgicală minora și a ajuns la Spitalul Gerota din București.

„A venit să mă preia o infirmieră tare caldă care s-a purtat cu mine ca o bunică, și-a dat seama că nu prea sunt plimbat prin spitale. Salonul, absolut decent, 3 paturi, baie împărțită cu încă un salon, dar totul curat. Au venit pe capul meu 3 asistente tinere, foarte binevoitoare și profi, una completa chestionar, alta punea branulă, alta EKG. Nu știu în restul spitalului, dar la mine pe secție este o atmosferă pozitivă de azi dimineață. Totuși, toată lumea știe ce are de făcut și își dă silința”, a povestit Ionuț Vlad pe 14 februarie.

Pacientul mărturisește că a avut parte de o surpriză plăcută și în blocul operator.

„În blocul operator, la fel, toată lumea spirt dar cu glumele la purtător. Stăteam în camera preoperatorie cu un tip prăpăstios, vine medicul "aoleu, sunteți doi? Întrați amândoi odată? Sper să fiu atent să tai ce trebuie la fiecare, să nu vă încurc". Vine o asistentă, mă întreabă cum sunt, îi spun că îmi e foame, vreau o pizza, zice că și ea vrea, merg în toga de pe mine sau îmi da o pelerină până la restaurant?". În sala de operații, fiecare era în filmul lui, fără glume inițial”, a mai povestit bucureșteanul.

Ionuț Vlad s-a declarat impresionat de atmosfera destinsă și felul uman în care s-a comportat personalul medical:

„Anestezista vine și se uită la mine cu ochi calzi și îmi pune mâna pe umăr, vede că sunt amuzat (...) Îmi explica cu lux de amănunte ce are ea de făcut și cum o să fie pt mine. La finalul intervenției, medicul îmi spune că a terminat, îmi zâmbește, spune că ne vedem mâine și îmi urează o zi ușoară. La AȚI, am stat câteva ore, inițial mi s a făcut rău de la anestezie, au apărut instant medicul și 3 asistente care s-au purtat exemplar până mi-am revenit (...) Veneau să mă întrebe cum mă simt, chiar dacă era totul afișat pe monitor. Le-am rugat să îmi facă o glucoză pentru că îmi e foame, s-au ocupat rapid. Până în salon m-a dus un tânăr foarte amuzant și binedispus”.

„Am încercat să negociez o banană cu medicul de gardă”

Pacientul a precizat că nimeni nu i-a cerut sau sugerat că ar trebui să dea mită pentru vreuna dintre proceduri.

„Întors în salon, am încercat să negociez o banană cu medicul de gardă, mi-a explicat frumos de ce nu e indicată mâncare solida până mâine. M-am ales cu un iaurt. Eu, inocent, spun că nu mi au adus și lingura, asistenta se uita zâmbind la mine și spune că trebuia să vin de acasă cu ea, aici nu se dau. Dar că se duce să caute una pe la chirurgie. Vine după 15 minute cu o lingura. Ceva mai devreme a venit o alta asistenta care mi a spus că dacă am nevoie de orice, să apaș pe butonul de la pat. Cel mai important, de azi dimineață, absolut nimeni nu mi a lăsat senzația că așteaptă ceva, fie bani sau o atenție”, a mai adăugat Ionuț Vlad pe Facebook.

„Nu am simțit nicio diferență față de un spital privat”

A mărturisit însă că, în general, are o părere „execrabilă” despre sistemul de sănătate de stat din România, dar a ținut să arate că există și situații „normale” în spitalele din țară.

”Mi se pare important sa semnalăm și când întâlnim situații cand lucrurile stau altfel, când sunt... firești pentru anul în care suntem. . Să arătăm că nu e imposibil. Cu excepția anumitor finisaje și poate dotări ceva mai vechi, azi nu am simțit nicio diferența fata de un spital privat. Și nu, nu sunt privilegiat, am 2 oameni simpli în salon, din provincie, cu care se poarta la fel. Aceeași situație și la AȚI. Unul dintre colegii de celula a mai fost, l am întrebat dacă și cui a dat până acum, mi a zis că niciodată nici măcar un leu. Oameni implicați și dedicați. O picătură într un ocean. Dar este”, a mai scris bărbatul.

„Este angajat pe salarii bune și ar trebui să își facă treaba, indiferent”

Postarea sa despre experiența foarte bună în spitalul de stat a adunat valuri de reacții pozitive, iar Ionuț Vlad a revenit cu o completare, tot pe Facebook.

„Personalul din spital, de la medici la infirmieri, este angajat pe salarii bune și ar trebui să își facă treaba, indiferent. Totuși, recunoștință are un impact uriaș asupra oricui, mai ales asupra celor dintr un sistem sanitar în general la pământ”, a adăugat Ionuț.

Reacția Spitalului

la scurt timp după postarea pacientului pe pagina de Facebook a Spitalul de Urgență al MAI „Prof Dr Dimitrie Gerota” din Bucureşti a apărut următorul mesaj:

„Ne bucurăm când pacienții ne arată apreciere!”.