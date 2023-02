A ajuns la spital cu dureri de cap și vărsături. Medicii au găsit o tumoare pe creier provocată de viermi intestinali

Unui adolescent i-a fost extirpată o excrescență uriașă din creier după ce a fost infectat cu o tenie parazitară.

Băiatul de 14 ani — anterior sănătos — de la o fermă din India, a solicitat asistență medicală după ce a acuzat dureri de cap episodice și vărsături timp de o lună.

În cele din urmă, medicii l-au diagnosticat pe băiat cu o formă de echinococoză; o boală infecțioasă cauzată de tenii. Studiul de caz a fost publicat în The New England Journal of Medicine (NEJM).

Mai mult de 1 milion de persoane pot fi afectate de echinococoză în orice moment în întreaga lume, conform cifrelor Organizației Mondiale a Sănătății. Multe dintre aceste persoane s-ar putea confrunta cu sindroame clinice severe care pot fi fatale dacă rămân netratate.

Băiatul în vârstă de 14 ani în cauză a fost infectat de forma larvară a speciei de tenie Echinococcus granulosus. Aceasta duce la o formă a bolii cunoscută sub numele de echinococoză chistică.

Boala se caracterizează prin dezvoltarea unuia sau mai multor chisturi — un sac sau o cavitate cu caracter anormal în organism care conține lichid — cel mai frecvent în ficat și plămâni. Aceste chisturi se pot forma și în oase, rinichi, splină, mușchi și sistemul nervos central, deși mai rar.

„Odată ingerate, cele mai multe larve de tenie rămân blocate în ficat sau plămâni”, a declarat pentru Newsweek Dr. Sumit Thakar. Acesta este autorul raportului de caz și consultant senior în cadrul Departamentului de Neurochirurgie de la Institutul de Științe Medicale Superioare Sri Sathya Sai din Bangalore, India.

Ocazional, o parte din larvele de tenie ajung în locuri neobișnuite, cum ar fi creierul. Acolo, ele determină formarea unor chisturi unice sau multiple care se măresc încet.

Atunci când boala afectează creierul în acest mod — așa cum a fost cazul băiatului indian de 14 ani — este descrisă ca echinococoză chistică cerebrală. Această afecțiune este „foarte rară”, a spus Thakar.

„Creierul este afectat în mai puțin de 2 la sută din cazurile de infecție cu tenie și se întâlnește mai ales la copii și adulți tineri”, a spus el.

Simptomele, cum ar fi convulsii, dureri de cap, vărsături, organism slăbit sau deficite senzoriale, pot apărea pe măsură ce chistul se mărește și provoacă presiune asupra creierului. Tenia poate fi prezentă în corpul pacientului timp de mai mulți ani înainte ca chisturile să crească și să provoace simptome vizibile.

„Dacă infecția este lăsată netratată, pot apărea complicații din cauza presiunii crescute din interiorul creierului, cauzată de chistul care se mărește”, a declarat Thakar. „Uneori, dacă chistul se rupe, fie spontan, fie în timpul unei intervenții chirurgicale, lichidul chistului ar putea da pe-afară, ceea ce ar putea duce la o reacție alergică la care pacientul ar putea ceda.”

Echinococoza chistică apare în întreaga lume și se găsește pe toate continentele, cu excepția Antarcticii. Infecțiile apar cel mai frecvent în zonele rurale, unde sunt sacrificate animale mai bătrâne.

„Câinii sau animalele de fermă sunt victimele obișnuite ale acestei infestări cu tenie”, a spus Thakar. „Oamenii se infectează prin ingerarea accidentală a ouălor teniei sau prin contactul apropiat cu câini sau animale infectate, sau prin consumul de apă sau legume contaminate cu excrementele animalelor infectate.”

Tânărul băiat din India a contractat probabil tenia prin contactul cu animale infectate sau cu fecalele canine, au declarat autorii studiului de caz. Infecția a dus la formarea unui singur chist mare, plin de lichid, în creierul său.

„Chisturile de acest tip au un perete subțire și conțin lichid lăptos cu un conținut ridicat de proteine și lipide”, a spus Thakar. „Stratul cel mai interior al chistului dă naștere la chisturi `fiice` mai mici. Stratul cel mai exterior al peretelui se formează ca urmare a reacției celulelor cerebrale care învelesc chistul”.

Pentru a-l trata pe băiat, Thakar și colegii săi au efectuat o craniotomie și apoi au îndepărtat cu succes chistul. O craniotomie este o procedură care presupune tăierea unei mici găuri în craniu pentru a expune creierul de dedesubt.

„În timpul operației, este important să fie desprins cu grijă chistul de creier fără a-l rupe”, a spus Thakar. „Deversarea lichidului din interiorul chistului poate duce la răspândirea sau reapariția bolii și, uneori, la o reacție care pune viața în pericol”.

Simptomele pacientului s-au ameliorat complet la scurt timp după operație. El s-a întors la școală și și-a reluat activitățile normale în termen de două săptămâni de la externarea din spital.