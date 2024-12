Revolta unui român: „Voi câți bani le dați celor care vă pun benzină? Eu m-am simțit prost”

Mesajul unui român supărat că s-a simțit nevoit să lase bacșiș angajatului unei benzinării, după ce acesta i-a pus combustibil în rezervorul mașinii și i-a spălat parbrizul a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale.

România a ajuns o țară în care aproape orice serviciu, indiferent de cât de nesemnificativ ar putea părea trebuie achitat cu costuri suplimentare, este concluzia la care au ajuns unii dintre românii enervați că au trebuit să ofere bacșiș chiar și angajaților din benzinării.

„Acum se lasă bacșiș și la benzinărie?”

„Voi câți bani le dați celor care vă pun benzină în rezervor, la benzinărie?”, a fost întrebarea unui român, pe platforma on-line Reddit, care a stârnit controverse. În timp ce unii susțin că lăsarea bacșișului chiar și la benzinării a devenit un obicei normal, alții s-au arătat contrariați de acest lucru.

„Eu de obicei le zic celor de la benzinărie că: nu mulțumesc, mă descurc. Dar în seara această a fost o situație mai specială: stație mică și aglomerată, eu am tras mașina cam în față (am pus-o pe partea "greșită" a pompei și îi blocam pe cei din dreapta) așa că am acceptat să pună el, ca să fiu eu în "pole position" să plătesc și să plec înaintea celor din dreapta. Am pregătit 5 lei dar când mă întorsesem, el spălase deja și geamurile... M-am simțit oleacă prost, că poate i-am lăsat prea puțin... Pe de altă parte, parcă nici 10 lei pentru un serviciu necerut de mine, care durează doar câteva minute - mi se pare un pic mult”, a relatat autorul întrebării.

„Acum se lasă bacșiș și la benzinărie?”, s-a întrebat un alt internaut.

„Păi la ce prețuri sunt la carburanți,cred că firmele își permit să le dea un salariu decent angajaților lor, încât să nu fie nevoiți să lucreze pentru bacșișul nostru. E jobul lor, nici doamnei de la vitrina de mezeluri din supermarket nu îi arunc 5 lei pentru că mi-a feliat 200 grame de salam”, spune acesta.

Alt român susține că nu lasă niciodată bacșiș, nici la benzinărie, dar nici la restaurant, considerat cel mai comun loc unde se oferă astfel de plăți.

„Pompierii când vin în intervenție și își riscă viața nu primesc nimic în plus, și își pun viața în pericol, Dacă pentru niște eroi nu dăm bani, ci înțelegem că vin să își facă datoria de ce mă apucă pe mine milostenia, să dau unuia bacșiș pentru că îmi aduce mâncarea, îmi pune benzină, mă duce din punctul a în punctul b etc.?”, scrie acesta.

Zâmbete și scuze în loc de bacșiș

Nu există în fișa postului la nicio benzinărie alimentarea mașinilor clienților și spălarea geamurilor. Este clar că angajații care o fac, o fac pentru bacșiș, nu pentru că este parte din job-ul lor, crede un alt român. „Zâmbesc frumos și spun mulțumesc”, adaugă acesta.

„Eu dau 10 - 20 de lei”, spune un alt român, în timp ce un alt comentator. El adaugă că preferă să își alimenteze singur mașina și să spele geamurile în benzinărie, pentru a nu fi pus în fața vreunei astfel de dileme.

Un alt client crede că suma maximă pe care o poate plăti unui angajat al benzinăriei care s-a oferit să îi pună combustibil este 10 lei.

„Alimentez doar de la stațiile mari: aștept să se elibereze o pompă pe partea mea, iar dacă e prea aglomerat merg la următoarea benzinărie și pun cât doresc, în liniște. Achit și plec. Acum, angajații stației te întreabă dacă vrei astfel de servicii și orice primesc de la tine este un bonus. Nu trebuie să-ți fie rușine că le-ai dat un mic bacșiș. Nu sunt sigur dacă intră în fișa postului să îți pună ție benzină, dar eu zic că da, ca ajutarea clientului. Spălarea gemurilor pare un pic de forțare din partea lor, mai ales dacă nu te-au întrebat sau poate doar sunt super amabili. Mai există și astfel de oameni, rar, dar există”, este de părere alt român.

Angajatul unei benzinării spune că nu primește bani pentru ajutorul dat clientului, dar le mulțumește celor care îi dau 1, 5, 10 lei pentru efort.

„Consider ca la fel ar trebui sa facă toți angajații, dar unii sunt nerecunoscători dacă le dai o sumă mică”, crede acesta.

„Eu îmi cer scuze ca nu am mărunt”, spune un alt internaut.