Turistă din Cehia, despre România: ”Din cauza creșterii standardului de viață, dispare o parte din autenticitatea țării”

Jolana Sedlackova, o turistă din Cehia care a vizitat zeci de țări de pe glob, a fost în această vară cu un grup de prieteni în România și a prezentat impresiile sale pe grupul de Facebook Overlanding Europe, ce are peste 68.000 de membri.

Pe grupul de Facebook Overlanding Europe pot posta impresii de călătorie și fotografii toți cei care vizitează țări europene. Iar postarea din această săptămână despre România a turistei din Cehia a devenit una virală, având peste 30.000 de aprecieri și mii de comentarii pozitive și distribuiri.

Jolana Sedlackova a petrecut aproape o săptămână în România cu un grup de prieteni din Cehia, mergând pe Transfăgărășan, Transalpina și ajungând inclusiv la Cimitirul Vesel din Săpânța, Maramureș, celebru pentru crucile mormintelor viu colorate și picturile reprezentând scene din viața și ocupația persoanelor înhumate. Pe unele cruci sunt scrise chiar versuri în care sunt amintite, deseori cu nuanțe umoristice, persoanele respective.

”Ne-am întors în România după șapte ani. Multe s-a schimbat de la ultima noastră vizită aici! Infrastructura rutieră s-a îmbunătățit, iar acum, pe marginea drumurilor, poți vedea multe case renovate și biserici încântătoare și foarte bine conservate. Sunt mai puține căruțe pe drumuri comparativ cu ultima oară când am fost aici. Cu toate astea, am simțit că din cauza creșterii standardului de viață, o parte din autenticitatea României dispare progresiv. Cu toate astea, România are un farmec special și rămâne una dintre țările europene cu frumuseți naturale și peisaje extrem de bine păstrate. Ne-a plăcut mult să traversăm mai multe păduri și munți, să înotăm în râuri și chiar să vedem mai mulți urși”, povestește Jolana.

Pe parcursul sejurului din România, turista din Cehia și prietenii săi au ajuns și pe Transalpina.

”Cu toate că Transalpina nu e un drum atât de faimos ca Transfăgărășanul, oferă de asemenea numeroase priveliști absolut fantastice. Însă Transfăgărășanul rămâne categoric unul dintre cele mai frumoase drumuri de pe glob”, mai precizează Jolana Sedlackova.

Pasionata turistă a întâlnit și urși atunci când a mers pe Transfăgărășan cu mașina.

”Zona de lângă Transfăgărășan este unul dintre locurile unde poți vedea urși în sălbăticie. Am văzut în total nouă urși pe drum. Și nu i-am hrănit, pentru că știm că acest lucru este clar interzis”, spune turista cehă.