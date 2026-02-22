search
Trageri Speciale Loto de Dragobete. Report de 10,5 milioane de euro la Joker

0
0
Publicat:

Loteria Română organizează duminică, 22 februarie, Tragerile Speciale Loto de Dragobete pentru care suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I la jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40 cu 100.000 de lei, 50.000 de lei şi, respectiv, 25.000 de lei.

FOTO: Impact.ro
FOTO: Impact.ro

Rezultatele loto din 22 februarie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Preţurile variantelor simple de joc sunt:

  • pentru Loto 6/49 - 9 lei; 
  • pentru Joker - 8 lei; 
  • pentru Loto 5/40 - 6 lei; 
  • pentru Noroc - 4 lei; 
  • pentru Noroc Plus - 3 lei; 
  • pentru Super Noroc - 2 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 1,77 milioane de lei (348.800 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de 4,94 milioane de lei (969.600 euro).

La Joker, la categoria I, se consemnează un report de 53,5 milioane de lei (10,5 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de 125.600 de lei (24.600 de euro).

La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de 41.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de 920.000 de lei (180.600 de euro), iar la Super Noroc reportul la categoria I depăşeşte 54.200 de lei.

Tragerile loto se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, începând cu ora 18:30.

La tragerile loto de joi, 19 februarie, Loteria Română a acordat 244.051 de câştiguri în valoare totală de peste 1,87 milioane de lei.

Societate

Ghid de cumpărături

