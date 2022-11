Tot mai multe românce își doresc să fie antreprenoare. Ce domenii țintesc

Timp de șase luni, 1.000 de femei vor învăța de la alte femei să pună bazele unor afaceri folosind abilitățile pe care le au. La finalul programului, trei start-upuri vor primi finanțare în valoare de 5.000 de euro.

Angajată, soție, mamă, de ce nu și antreprenoare? Două doamne, Andra Pintican, fondatoarea “Școlii de HR” și “Co-Fondator 1000” și Andreea Tudorache, Owner Beauty Connection, pe banii lor, au avut ideea de a aduna laolaltă multe reprezentante ale sexului frumos și de a le învăța să facă afaceri. Pentru că, spun ele, trebuie ”să le reamintim femeilor din România că puterea este la ele”.

De la teorie, la practică

”Acum mulți ani, o pregăteam pe Andreea să devină stewardesă. Ne-am reîntâlnit după vreo 9 ani și am constatat că amândouă am crescut profesional, fiecare cu afacerea ei, nu ca în urmă cu ani, când ne împrumutam una de la alta și nu știam cum să facem să prindem un job ca lumea. Și tot povestind despre parcurs și despre cât de greu ne-a fost, ne-am gândit ce ne-ar fi folosit nouă pentru ca acest parcurs să fi fost mai frumos. Pentru că a fost, realmente, foarte greu”, povestește Andra.

Și așa s-a născut ideea de a aduna o comunitate de femei care vor să învețe să dezvolte idei de afaceri într-un program numit ”Antreprenoriat la feminin”. Zis și făcut. Pentru cele 1.000 de locuri cu burse s-au înscris deja 2.000 de aplicante și numărul va mai crește până la finalul lunii când se va trage linie. Cursurile efective vor începe în ianuarie, vor dura o jumătate de an, de două ori pe lună, în cadrul unei comunități pe Facebook. ”În prima lună, cursantele vor învăța despre motivația de business, cum rafinăm o idee, cum o trecem prin nevoia pieței să vedem dacă e doar o idee frumoasă în capul nostru sau lumea chiar are nevoie de ea. Se va lucra mult la identitatea de antreprenor, care e rolul în care vei performa cel mai bine? Ceea ce încercăm noi să facem este să identificăm rolurile în care femeile vor performa cel mai bine și să le învățăm cum să-și aducă ajutoare pentru celelalte roluri”, a explicat Andra Pintican.

”Trebuie să afle dacă antreprenoriatul este pentru ele”

În a doua lună, cursurile se vor axa pe marketing și crearea unui brand: ”Avem și lună dedicată vânzărilor, o alta pentru finanțare, pentru că degeaba știm de toate dacă nu facem bani, o alta pentru discursul în public”, mai spune Andra.

La rândul ei, Andreea Tudorache, antreprenoare și cofondatoare a proiectului, mărturisește că înainte să ajungă o femeie de afaceri, se obișnuise să i se spună că nu poate: ”Ba că nu pot că sunt femeie, ba că nu pot pentru că sunt tânără, ba că altceva. Nici nu mai contează de ce mi-a zis atât de multă lume că NU POT. Contează că i-am crezut atât de multă vreme. Așa că am decis să schimb discursul interior. Am decis că pot. Și m-am gândit „sunt mai multe femei care sigur pot și ele”! Așa că am creat o comunitate în care ajut alte femei să își schimbe discursul interior și să treacă la acțiune.”

Chiar și așa, antreprenoriatul nu este pentru oricine, iar cursantele trebuie să afle dacă este pentru ele sau nu. ”De multe ori, lumea crede că antreprenoriatul este ceva ce nu este, de fapt, și se amăgește că vrea acolo. Și când descoperă, după ce au riscat foarte multe și pierd foarte multe, este prea târziu”, mai spune Andra Pintican. Dar, dacă în urma cursului, 10 candidate vor ajunge să facă afaceri, iar restul își dau seama că nu este pentru ele tot e bine. Măcar cele din urmă nu vor trăi cu regretul că n-au încercat.

După expirarea celor șase luni de învățare, va urma o lună în care cele care s-au convins că vor să meargă mai departe își vor încerca puterile pentru a obține o finanțare. Vor fi trei finanțări de câte 5.000 de euro și patru luni de mentorat pentru ca ideile de afaceri să fie implementate.

Cât privește domeniile țintite de doamne, acestea au legătură cu produsele create de mână, cu serviciile de educație și consiliere. Cel puțin așa rezultă din dosarele despuse până acum. Fondatoarele mai spun că intenționează să pună acces în program și pe antreprenoriatul social, pentru că au observat dorința femeilor din România de a crea business-uri cu impact social pozitiv.

Femeile românce și visul antreprenoriatului

Potrivit unui sondaj-studiu despre apetitul femeilor din România pentru antreprenoriat, dar și despre cum s-ar descurca acestea cu o asemenea provocare, cifrele obținute arată că 40% dintre doamne spun că visează la antreprenoriat cu ochii deschiși, dar că nu știu de unde să înceapă să contruiască.

Gândul de a-și risca stabilitatea fără să facă apoi bani, teama unui eșec, dar și ideea de a lupta cu birocrația românească se numără printre angoasele și piedicile pe care și le pun femeile din România, atunci când vorbesc despre posibilitatea de a avea și de a investi în propriul business.

Mai mult, peste 20% mărturisesc deschis că își doresc să intre în lumea antreprenoriatului, dar că le este frică, în timp ce mai bine de 17% dintre ele au o idee clară despre cum ar vrea să arată afacerea lor, dar susțin că nu au la îndemână resurse informaționale și financiare.

Când vine vorba de susținerea și de implicarea familiei atunci când soția, mama, prietena își doresc să treacă la antreprenoriat, cifrele nu sunt unele deloc încurajatoare și optimiste. Potrivit sondajului, 8.4% dintre femei recunosc că nu au nicio susținere în demersul lor, în timp ce, la polul opus, peste 19% dintre femeile mai norocoase, susțin că se bucură de sprijinul familiei în ceea ce privește dorința lor de a intra în zona antreprenorială.

Sondaj. Ce tip de antreprenoriat le atrage pe femei?

Antreprenoriat - Business scalabil, cu angajați - 27.7%

Soloprenoriat - propria firmă, fară alți angajați - 26%

Antreprenoriat social - Business cu impact social - 23%

Freelancer - PFA ce prestează servicii pe specializarea sa -21.1%