Cunoscutul cântăreț de muzică reggae Jimmy Cliff a murit la vârsta de 81 de ani

Jimmy Cliff, legendarul cântăreț jamaican care, alături de Bob Marley, a popularizat muzica reggae, ska și rocksteady de-a lungul unei cariere de șase decenii, a murit, a anunțat soția sa, Latifa Chambers, luni, pe Facebook.

„Este cu o tristeţe profundă că împărtăşesc faptul că soţul meu, Jimmy Cliff, a trecut în nefiinţă din cauza unei crize urmate de pneumonie. Sunt recunoscătoare familiei sale, prietenilor, artiştilor şi colegilor care i-au fost alături în această călătorie. Tuturor fanilor săi din întreaga lume, vă rog să ştiţi că sprijinul vostru a fost puterea lui de-a lungul întregii cariere. A apreciat cu adevărat fiecare fan pentru dragostea lui”, a scris ea.

Născut James Chambers la 30 iulie 1944, în timpul unui uragan, în nord-vestul Jamaicăi, el s-a mutat în anii 1950 de la ferma familiei în capitala țării, Kingston, împreună cu tatăl său, hotărât să reușească în industria muzicală.

La doar 14 ani a devenit faimos la nivel național pentru melodia 'Hurricane Hattie', pe care a compus-o, scrie Agerpres.

Cliff avea să înregistreze peste 30 de albume și să cânte în întreaga lume.

În 2012, a câștigat un premiu Grammy pentru cel mai bun album reggae pentru 'Rebirth', care a fost produs de Tim Armstrong de la trupa punk Rancid, și un alt Grammy în 1984 pentru 'Cliff Hanger'.

Cliff a primit Ordinul Meritului, cea mai înaltă distinție în domeniul artelor și științelor, din partea guvernului jamaican. A fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 2010.